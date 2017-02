Anfang mit Abschied Die Tharandter Bürgerakademie hat eine neue Spitze. An Ideen mangelt es dieser nicht.

Gunda Köpf (77, Mitte) übergibt die Organisation der Bürgerakademie an Anke Israel (47, links) und Matthias Kittel (49, rechts) von der Kuppelhalle Tharandt. Unterstützt werden sie auch noch von Kollegin Vickie Füchtner. © Karl-Ludwig Oberthür

Zielstrebig, charmant und ein Lächeln auf den Lippen: So kennen sie die Tharandter. Als Leiterin der Bürgerakademie hat sich Gunda Köpf in Tharandt einen Namen gemacht. „Nun ist Schluss“, sagt sie. Mit 77 Jahren gibt die sympathische Seniorin die Organisation der Veranstaltungsreihe ab, die 1997 als Außenstelle der Dresdner Seniorenakademie in Tharandt gegründet wurde. Künftig werden die Vorträge der Bürgerakademie nur noch unter dem Dach der Kuppelhalle Tharandt zusammengestellt, dort wo sie schon gehalten werden.

Gunda Köpf erinnert sich noch genau daran, wie sie zu der Aufgabe kam. Zehn Jahre ist es her, als sie das Anzeigengesuch in Tharandt las. „Die Kinder waren aus dem Haus und ich dachte, jetzt ist es Zeit, sich weiter zu beschäftigen“, sagt Köpf und schmunzelt. Nicht nur wegen ihrer vier Kinder war sie Organisation gewohnt.

Aufgrund des Professorenjobs ihres Mannes war die Familie viel unterwegs, lebte einige Zeit sogar in Rom. Im Schwarzwald war Gunda Köpf zuletzt für das Programm der Volkshochschule verantwortlich, bevor sie 1991 mit der Familie nach Tharandt zog. Eine Arbeit, die für sie stets Ehrenamt blieb. „Wirklich gearbeitet habe ich nie“, sagt Köpf, die zwar Anglistik und Germanistik studierte, aber wegen des Berufes ihres Mannes nie als Lehrerin tätig war. Der Umgang mit Menschen aber habe ihr schon immer Freude gemacht. Und Gelegenheiten, sich in die Gesellschaft einzubringen, gab es für sie überall – zuletzt eben in der Stadt Tharandt.

Wunsch: mehr Besucher

Die vergangenen zehn Jahre hat Gunda Köpf namhafte Referenten in die Forststadt gelockt, die ihren Zuhörern Stadtgeschichte näher brachten oder spannende Einblicke in Biologie, Kultur und Zeitgeschehen gaben. Schwer gefallen sei es ihr nie, die Referenten für einen Auftritt in Tharandt zu begeistern. Auch, weil einige von ihnen schon mit dem Programm der Dresdner Seniorenakademie vertraut sind. „Und wenn jemand wirklich nicht wollte, dann habe ich nicht weiter gedrängelt“, sagt Gunda Köpf. Referenten wie Frank Richter zum Beispiel, der aktuell noch Chef der Landeszentrale für politische Bildung ist, seien ein Segen für die Bürgerakademie, so wie zur jüngsten Veranstaltung vorige Woche. 45 Besucher haben sich den Vortrag Richters angehört. „Eine sehr gute Resonanz“, findet Köpf. Erst recht für eine kleine Stadt wie Tharandt.

Generell mehr Besucher in der Veranstaltungsreihe der Tharandter Bürgerakademie würden sich die neuen Organisatoren aber schon wünschen. „Und vielleicht auch etwas jüngeres Publikum“, sagt Matthias Kittel, der ab sofort zusammen mit Anke Israel von der Kuppelhalle Tharandt die Themen für das Sommer- und Winterhalbjahr zusammenstellt, jeweils zehn Veranstaltungen pro Semester. Aber ob sich tendenziell auch mehr jüngeres Publikum den Vorträgen anschließt? Dieses Ziel sei schon 2011 verfolgt worden, als die Tharandter Seniorenakademie in Bürgerakademie umbenannt wurde. Merklich jünger ist das Publikum nicht geworden und auch, ob man das in Zukunft ändern könne, bezweifelt Gunda Köpf.

Der feste Veranstaltungstermin an jedem zweiten Mittwochnachmittag, 15.30 Uhr, sei für Berufstätige und Familien zu früh, ein späterer Tageszeitpunkt für die meisten Senioren aber zu spät. „Wir müssen uns Gedanken machen, ob wir an der Zeit etwas ändern können“, sagt Matthias Kittel. Für das bevorstehende Sommersemester bleibt aber vorerst alles wie gewohnt. Auch am Semesterbeitrag und den Eintrittskosten für einzelne Besucher wolle man nicht rütteln.

Programm ist breiter aufgestellt

Dass Gunda Kopf für die Zukunft schon einen gewissen Referenten-Fundus mitbringt, kommt dem Team zugute. Neuem ist das Kuppelhallen-Team aber auch nicht abgeneigt. Etwas mehr über „die Technik hinter den Dingen“ könnte sich Matthias Kittel vorstellen, zum Beispiel wie das Kaditzer Klärwerk funktioniert, an das auch Tharandt angeschlossen ist. Seine Kollegin Anke Israel würde dagegen gern mehr für Kunstinteressierte bieten.

„An Ideen mangelt es nicht“, erzählt Kittel. Jeder habe zudem seine Themen und die dazugehörigen Kontakte. Mit dem Team der Tharandter Kuppelhalle muss das Programm der Bürgerakademie auch nicht mehr nur aus zwei Händen gestemmt werden, sondern ist breiter aufgestellt und wird unter anderem vom Freistaat unter dem Dach des Mehrgenerationenhauses Kuppelhalle gefördert.

Und was macht Gunda Köpf in Zukunft? „Lesen“, sagt die 77-Jährige und lacht: „Darauf freue ich mich schon.“ Und sicher wird sie auch mal die Vorträge der Bürgerakademie besuchen.

Die nächste Veranstaltung der Tharandter Bürgerakademie: Mittwoch, 1. Februar, 15.30 Uhr, Kuppelhalle. Vortrag und Film zu „Gottfried Silbermann, Meister des perfekten Orgelbaus“. Referentin ist Kristine Schmidt-Köpf von der Silbermann-Gesellschaft Freiberg. Eintritt: 4 Euro; mit Semesterkarte und für Schüler und Studenten frei.

zur Startseite