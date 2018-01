Anfängerlift an Lausche soll heute öffnen

Waltersdorf. An der Lausche soll an diesem Freitag der Anfängerlift hinter der Rübezahlbaude öffnen (Infos: 0177 6057367). Darüber informiert die Touristinformation Großschönau. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt haben auf der Lausche gestern 25 Zentimeter Schnee auf dem Berg gelegen sowie 15 Zentimeter im Tal. Der große Skilift an der Lausche ist hingegen noch geschlossen. (SZ)

