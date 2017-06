Anerkennung für „Überflieger“ Absolvent Jens Leuschner wurde von Saxonia Systems AG ausgezeichnet. Die Hochschule Zittau/Görlitz kooperiert schon länger mit dem Unternehmen.

Jens Leuschner wurde für seine Masterarbeit ausgezeichnet. © PR

Am Dienstag wurde an der Hochschule Zittau/Görlitz Jens Leuschner für seine Masterarbeit mit dem IT-Ideenpreis der Saxonia Systems AG ausgezeichnet. Leuschner hatte im vergangenen Jahr sein Informatikstudium an der Hochschule Zittau/Görlitz als Master of Science mit der Abschlussnote „sehr gut“ beendet. In seiner Masterarbeit befasste er sich mit der Analyse und Evaluation moderner Kopierschutztechniken für Software.

Das geht aus einer Pressemitteilung der Saxonia Systems AG hervor.

Der Preisträger bekam eine Plastik des Dresdner Künstlers Ulrich Eißner. Es handelt sich um die Plastik eines „Überfliegers“, der wie ein Hochspringer ein Hindernis überwindet. Der Preis der Saxonia Systems AG wurde zum zweiten Mal verliehen. Auch das IT-Sommerfest der Hochschule wird vom Unternehmen unterstützt. Viele Bachelor- und Masterarbeiten wurden von der Saxonia Systems AG bereits betreut. Die Themen werden regelmäßig mit den Professoren der Uni diskutiert und mit Blick auf die Relevanz in der Praxis entwickelt. Regelmäßig halten Mitarbeiter der Saxonia Systems AG Vorlesungen und Seminare in Görlitz. Insgesamt wurden bereits 21 Absolventen der Hochschule durch die Saxonia Systems AG eingestellt, darunter der Preisträger des ersten IT-Ideenpreises 2016, Paul Weinhold. (SZ)

