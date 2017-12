Anerkennung für einen Analphabeten Dietmar Zerbinati kann nicht lesen und schreiben. Seinen Alkoholismus hat er bekämpft. Nun bekam er etwas geschenkt.

Dietmar Zerbinati auf seiner neuen Schlafcouch, die er Dank einer Spende der Aktion Lichtblick kaufen konnte. Foto: © Kristin Richter

Großenhain. Petra Wegener von der Sozialberatungsstelle des ASB im Alleegässchen ist stolz auf ihren Schützling Dietmar Zerbinati. Er war starker Alkoholiker, doch nach einer Entziehungskur hat er sich im Griff und trinkt nicht mehr. Auch seinen Freundeskreis hat er gewechselt. Dabei traf den geschiedenen 55-Jährigen vor vier Jahren ein schwerer Schlag: Seine damalige Gefährtin, mit der er elf Jahre zusammen war, starb. Sie hat vieles in der Partnerschaft geregelt. Dietmar Zerbinati war verzweifelt.

In Petra Wegener fand er eine gute Beraterin und mittlerweile eine vom Gericht bestellte Betreuerin. „Sie half mir, klarzukommen“, sagt der Großenhainer. 40 Jahre lang war er Gewohnheitstrinker. Nun bekommt er Erwerbsunfähigkeitsrente, seine Alkoholkrankheit wurde anerkannt. Dietmar Zerbinati wuchs auf dem Dorf auf, einen richtigen Schulabschluss schaffte er nicht. Bis heute ist er Analphabet geblieben, kann weder lesen noch schreiben. „Nur Zahlen und Daten kann ich mir merken“, sagt der Großenhainer stolz. Er hatte in einer Gärtnerei gelernt, war in der Innengestaltung, denn etliche Jahre in der Stema. Er wurstelt sich durch, lebt sehr sparsam. Er kann allein einkaufen und zum Arzt gehen.

Ein Bandscheibenvorfall machte jetzt eine neue Schlafcouch für seine Zwei-Raum-Wohnung nötig. Beraterin Wegener hatte sofort die richtige Idee: einen Antrag bei der Stiftung Lichtblick. Die bewilligte aus den zahlreichen Spenden der SZ-Leser eine nicht unerhebliche Summe. „Als die Zusage kam, wollte ich es erst gar nicht glauben“, gibt Dietmar Zerbinati zu.



Doch dann war die Freude groß. Gemeinsam mit Petra Wegener suchte er sich ein passendes Möbel aus und ist nun überglücklich. „Das erleichtert mir das Leben sehr, ich liege nun schöner und habe nur noch bissel Schmerzen“, sagt der Großenhainer. Er spüre deutlich mehr Lebensqualität, denn die Couch sei nicht mehr durchgelegen.

So spürte Dietmar Zerbenati trotz eines schwierigen Schicksals ein Stück Anerkennung. Er ist dankbar darüber und lebt sein einfaches Leben: Mit viel Zeit im Kleingarten, wo er im Sommer viel Gemüse anbaut. Und mit Handwerkeleien, zum Beispiel an Elektrogeräten. Das ist sein Hobby.

