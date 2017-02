Andreas Gabalier-Double in Arnsdorf Die SZ verlost Freikarten sowie ein Treffen mit dem Künstler am Freitagabend. Dafür ist nur ein kleiner Anruf nötig.

Kevin Muschinski doubelt Andreas Gabalier. Am Freitag ist er zu Gast im Kulturhaus. © Studioline Photography Dresden

Er sieht dem Schlagerstar Andreas Gabalier zum Verwechseln ähnlich. Und dennoch ist er es nicht. Sein Name: Kevin Muschinski. „Er ist das einzige Andreas-Gabalier-Double in Deutschland“, berichtet sein Management. Und er kommt am Freitag in das Kulturhaus des Krankenhauses Arnsdorf. Dort hat er während der großen Schlagernacht des Karnevalvereins einen Auftritt.

Der junge Mann ist mittlerweile deutschlandweit sowie in Österreich, der Schweiz, Italien und natürlich auf Mallorca gefragt. Für 2017 sind bereits über 200 Auftritte eingeplant. Mit Hilfe eines Vocalcoach eignete sich Kevin den steirisch-österreichischen Dialekt seines Vorbilds an, wodurch die Ähnlichkeit zum wahren Künstler immer größer wurde. Sein Ziel ist es, mit seinen Auftritten die Zuschauer zu begeistern. Von seinem Talent können sich die Arnsdorfer und Gäste aus nah und fern am Freitagabend überzeugen. Und das Beste: Die SZ ermöglicht ein persönliches Kennenlernen. Denn gemeinsam mit dem Management von Kevin Muschinski verlosen wir für zwei Interessenten ein Meet & Greet mit dem Künstler. Die Gewinner können schon ab 18 Uhr beim Soundcheck dabei sein. Außerdem erhalten sie kostenfreien Eintritt sowie Getränke. Auch eine kleine Überraschung soll es noch geben. Wer also den jungen Mann persönlich kennenlernen will, sollte am heutigen Donnerstag zwischen 14 und 14.15 Uhr bei uns in der Redaktion ( 03528/ 48995910) durchklingeln und sein Glück probieren. Es gibt nur zwei Gewinner! (ste)

Schlagerirrsinn, Freitag, 10. Februar, Einlass 19 Uhr, Kulturhaus Krankenhaus Arnsdorf. Eintritt: 9,80 Euro.

zur Startseite