André mixt für die Partygäste Ü 30 im Schiebocker Kulti war einmal. Die nächste „ultimative Party“ steigt im Sport Live Rammenau. Mit guter Musik und einem angesagten Barkeeper.

André Strobel ist im Sport Live Rammenau der Anlagenleiter. Zur Ü 30 am 21. Oktober wird der Burkauer an der Cocktailbar Getränke mixen. So kennen ihn viele noch aus den besseren Zeiten des Bischofswerdaer Kulturhauses. © Rocci Klein

Das Fernweh lässt ihn nicht los. Im Oktober 2018 könnte er wieder für längere Zeit auf Reisen gehen, sagt André Strobel. Bis dahin will der Burkauer jedoch hier bleiben, um seinen drei „Jobs“ nachzugehen. Er studiert an der Technischen Universität Dresden Lehramt für Kunst und Englisch. Er managt für 20 Stunden in der Woche als Anlagenleiter das Rammenauer Fitnessstudio Sport Live. Und er geht in Burkau seiner Mutter zur Hand, die dort das Café „Zur Lachtaube“ führt.

André Strobel, der Weltenbummler. Einer, der nach dem Abi am Schiebocker Gymnasium als Au-pair in die USA ging und später ein Jahr lang durch Australien tourte und dort auf einer Rinderfarm arbeitete. Der Israel und mehrere Länder Asiens bereiste. Nicht als gewöhnlicher Tourist, sondern als einer, der tief abtaucht in den Alltag der Menschen seines Gastlandes. André Strobel, der aber auch immer wieder gern zurückkehrt in die Oberlausitz. Gut ein Jahr ist er jetzt schon wieder hier. Zurzeit bereitet er mit Partnern ein großes Event vor: die Ü 30-Party am Sonnabend dieser Woche im Sport Live. In der großen Tennishalle wird er dann an der Cocktailbar stehen und für die Gäste leckere Drinks mixen. Wie in alten Zeiten, als er an gleicher Stelle und im Kulturhaus Bischofswerda kellnerte und als Barkeeper arbeitete. Die Tennishalle wird für die Party zum Mainfloor umgebaut. Die ehemalige Kegelbahn wird zum zweiten Floor. Außerdem darf gebowlt werden. Party im ganzen Haus, sagt André Strobel. Die Beach Boys, die Hot Bananas und eine Videodisco mit der Musikbox International wurden angeheuert. – Die Ultimative Ü 30-Party in Rammenau ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sport Live, ATeams und Vegastar. Die beiden Letztgenannten waren als Mieter auch die Veranstalter der Ü 30-Partys im Kulturhaus Bischofswerda. Die letzte Party dort fand im November vergangenen Jahres statt. Über Jahre angestaute Defizite beim Brandschutz schoben einen Riegel für die weitere Nutzung des Hauses vor.

Party zur rechten Zeit

Andreas Thomas von ATeams und Patrick Hofmann von Vegastar wollten die Region Bischofswerda aber nicht fallen lassen. Der Gang nach Rammenau lag da nahe. Andreas Thomas kennt Jürgen Neumann, Geschäftsführer und Gesellschafter des Sport Live, sehr gut. „Wir arbeiten seit Jahren zusammen“, sagt er. ATeams ist Sponsor beim Bischofswerdaer Fußballverein 08, dessen Präsident Rechtsanwalt Jürgen Neumann ist. Kontakte gibt es auch über die Schiebocker Tage, in die beide Unternehmer involviert sind.

Fürs Sport Live und dessen Leiter kommt die Party zu rechten Zeit. Eine Woche später, am 28. Oktober, findet in der Tennishalle ein Tanzstundenball statt. Da habe er sich gedacht, dass sich der Aufwand fürs Umbauen doch lohnen müsse, sagt André Strobel. Deshalb gibt es an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden im Oktober Veranstaltungen. Und dass sich das Sport Live für mehr als nur Fitness empfiehlt, habe man ja bei Abibällen und anderen Veranstaltungen bewiesen.

Die Frage nach weiteren Events im Haus beantwortet André Strobel mit einem klaren Ja. „Wenn es am 21. Oktober gut läuft, kommt die nächste Ü 30 im März 2018“, sagt er.

21. Oktober, Start 20 Uhr. Vorverkauf (9,50 Euro) im Colorado Fashion Bischofswerda, Sport Live Rammenau, ATeams Schirgiswalde und Allianzvertretung Reck & Zordel Burkau; an der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro.

