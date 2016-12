Andrang in der Ausländerbehörde Die Zahl der in Mittelsachsen lebenden Ausländer hat sich verdoppelt. Aus Rossau werden deshalb Mitarbeiter abgezogen.

Im Erstverteilzentrum für Flüchtlinge in Rossau arbeiten aktuell zwei Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde. „Sie werden Anfang des Jahres aufgrund der geringen Zuweisungszahlen erst einmal nach Freiberg zurückkehren. Dort werden sie gebraucht“, sagte Dieter Steinert, Leiter der Stabsstelle Asyl, am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Freiberg. Denn der Andrang sei groß – vor allem dienstags und donnerstags. „Vor der Flüchtlingskrise waren rund 4 500 Ausländer bei uns, jetzt sind es etwa 8 500“, verdeutlichte er. In der Ausländerbehörde werden nicht nur Flüchtlinge und Asylbewerber betreut, sondern auch Studenten und Arbeitskräfte aus dem Ausland.

In der Unterkunft in Rossau leben derzeit 86 Personen. „26 Frauen, vier Kinder, der Rest sind Männer“, so Steinert. Das Weihnachtsfest müssten die Kinder aber nicht in der Unterkunft verbringen. „Sie reisen mit ihren Angehörigen zu Verwandten nach Hamburg. Es ist den Flüchtlingen ja gestattet, woanders Urlaub zu machen. Sie haben sich ordnungsgemäß abgemeldet“, sagte er. Die Frauen seien überwiegend alleinreisende Asylbewerberinnen aus Somalia und Eritrea. „Alle Flüchtlinge sind noch nicht lange da. Unser Konzept, alle ankommenden Asylbewerber erst einmal in Rossau unterzubringen und zu registrieren, bevor wir sie auf die Kommunen verteilen, ist sachsenweit einzigartig und hat sich bewährt“, sagte Steinert.

Ungewisse Flüchtlingsprognose

Die Stabsstelle Asyl wurde im Oktober 2015 geschaffen. „Als ich angefangen habe, war die Lage prekär. Aber wir haben es geschafft, dass wir keine Schulen oder Turnhallen belegen mussten. Dafür sind wir zwar Experimente wie die Zelte in Königshain-Wiederau eingegangen, aber es war uns wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen ihre Einrichtungen uneingeschränkt nutzen konnten“, lautet Dieter Steinerts Bilanz.

Er gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Dann steht die Integration im Fokus. „Obwohl wir als Kreis eigentlich nur Unterbringungsbehörde sind.“ Zum 2. Januar nehmen zwei Bildungskoordinatoren ihre Arbeit auf, im Februar acht Integrationskoordinatoren. Arbeitsmarktmentoren bringen Firmen und Flüchtlinge zusammen. „Wie es langfristig mit der Unterkunft in Rossau weitergeht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das hängt davon ab, wie viele Flüchtlinge uns zugewiesen werden. Für den Januar gibt es noch keine Zahl“, erklärte er.

