Andrang im Volkshaus-Saal Den Tag der offenen Tür im Weißen Roß in Pirna nutzten mehr Menschen, als erwartet.

Besitzer Klemens Kosok will den Riesenraum am 3. Dezember noch einmal öffnen. © Marko Förster

Der kurzfristig ins Leben gerufene Tag der offenen Tür im Gasthaus „Weißes Roß“ ist auf eine riesige Resonanz gestoßen. „Ich war total überrascht, wie viele sich den Saal angeschaut haben“, sagt Inhaber Klemens Kosok. Er hatte am Sonntag den ehemaligen Volkshaus-Saal hinter der Gaststätte für Neugierige geöffnet. Laut Kosok standen die Ersten schon kurz vor 10 Uhr an der Tür, die Letzten kamen noch kurz vor der Schließzeit 16 Uhr. „Ich freue mich besonders darüber, weil die Leute ja ausdrücklich wegen des Saals kamen und nicht wegen einer andern Veranstaltung“, sagt Kosok. Im extra ausgelegten Besucherbuch verewigten die Gäste 34 Einträge mit insgesamt 61 Unterschriften.

Gäste des Lokals können auch in den kommenden Tagen auf Wunsch einen Blick in den Saal werfen. Und Kosok will den Riesenraum auch am 3. Dezember öffnen, wenn im Komplex Breite Straße 2 gleich gegenüber der offizielle Schautag stattfindet. Die Idee zum Saalgucken entstand, weil es eine der Visionen von Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) ist, den seit 1986 geschlossenen Saal wieder als Veranstaltungsstätte herzurichten – sollte er am 15. Januar 2017 als Rathauschef wiedergewählt werden. (SZ/mö)

