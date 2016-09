Andrang im neuen Heizkraftwerk 1 200 Besucher durften am Wochenende sogar aufs Dach des neuen Energiezentrums steigen – für einen guten Zweck.

Marko Wroblewski war einer von vier EWB-Mitarbeitern, die am Sonnabend unermüdlich Besuchergruppen durch das neue Heizkraftwerk führten. Foto: © Carmen Schumann

Das neue Heizkraftwerk der Energie- und Wasserwerke (EWB) ist im Stadtbild von Bautzen unübersehbar. Und umgekehrt bietet sich vom 36 Meter hohen Turm des Wärmespeichers ein Wahnsinns-360-Grad-Panorama der Spreestadt. Dies, und die Aussicht, sich einmal im neuen Herzstück des Energiezentrums der Stadtwerke umsehen zu können, reizte am Sonnabend viele Bautzener, zum Tag der offenen Tür zu kommen. Fast 1 200 Gäste konnte Mitarbeiterin Kerstin Juras am Ende des Tages vermelden. Mit 800 hatte sie gerechnet. Doch bereits nach anderthalb Stunden waren 400 Gäste gezählt worden.

Das Heizkraftwerk befindet sich zurzeit im Probebetrieb. Verläuft dieser reibungslos, kann es im kommenden Frühjahr offiziell in Betrieb genommen werden. Das Blockheizkraftwerk wird vollautomatisch laufen, die Anwesenheit von Mitarbeitern ist dann nicht mehr erforderlich. Doch am Tag der offenen Tür führten vier technisch versierte Kollegen unermüdlich die Besuchergruppen durch die Anlage. Wegen des großen Zuspruchs gaben sie sich regelrecht die Klinke in die Hand. Die Besucher zeigten sich sehr interessiert und stellten technisch fundierte Fragen.

Die meisten von ihnen hatten bereits den Tag der offenen Baustelle im April genutzt, um sich umzusehen. So zum Beispiel Michael Anders, der das Baugeschehen von seinem Balkon aus verfolgen konnte. Doch damals waren die beiden großen Verbrennungsmotoren und die anderen technischen Ausrüstungen noch nicht da. Nun ist alles komplett und die EWB-Mitarbeiter zurecht stolz auf die 11-Millionen-Euro-Investition, die rund 7 000 Bautzener Haushalte mit Fernwärme versorgt. Wie Kerstin Juras sagt, ist da noch Luft nach oben. Denn der Ausbau des Fernwärmenetzes wird in den nächsten Jahren weiter vorangetrieben.

Viele Besucher bedauerten, dass man den 36 Meter hohen, mit 3,8 Millionen Liter Wasser gefüllten Energieturm nicht jederzeit besteigen kann. Wie Kerstin Juras versicherte, soll aber bei weiteren Tagen der offenen Tür den Bautzenern dazu die Gelegenheit gegeben werden. Mehrmals wurde an sie auch die Idee herangetragen, dort einen Treppenlauf zu organisieren. Der Turm-Aufstieg am Sonnabend wurde über eine Tombola verlost. Der Erlös von 740 Euro aus dem Losverkauf kommt der Bautzener Schulsternwarte zugute.

