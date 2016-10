Andrang beim Töpferfest Tausende Besucher strömten am Wochenende nach Neukirch, um Keramik zu bestaunen und zu kaufen und um zu feiern.

Richard Schmidt und Annelene Beyer zeigen hier getöpferte Gartentiere von der Töpferei Thunig aus Schmölln. © Steffen Unger

Das Neukircher Töpferfest hat auch in seiner 27. Auflage nichts an seiner Attraktivität verloren: Tausende Besucher strömten am Wochenende in den Oberlandort, um Keramik zu bestaunen, zu kaufen – und gemeinsam mit den Töpfern zu feiern. Rund 80 Handwerker aus ganz Deutschland, Tschechien und Holland zeigten rund um die gastgebende Töpferei Lehmann Traditionelles und Neues. Neben Gebrauchskeramik war vor allem Schmuck für Haus, Garten und die bevorstehende Adventszeit bei den Gästen besonders gefragt.

Zum Rahmenprogramm des Festes, das wegen des Feiertages einen Tag länger als sonst geht, gehörten der traditionelle Töppellauf der Töpfer, der Wettbewerb im Henkelziehen und das Gesellenschlagen. An den Abenden war Party im Festzelt angesagt. Der Töpfermarkt ist noch bis Montag 18 Uhr geöffnet. (szo)

