Andrang bei der Spielstadt Im Sommer simulieren Kinder auf der Freizeitinsel wieder das Stadtleben. Ein Problem der Vorjahre sind die Veranstalter los.

Katrin Großkopf ist die Chefin der Riesaer Freizeitinsel. © Schröter/Archiv

Zum fünften Mal findet im Sommer die Kinderspielstadt auf dem Gelände der Freizeitinsel Riesa statt. Kinder von sieben bis 15 Jahren erschaffen dann wieder gemeinsam ihre eigene kleine Kommune – und simulieren ein Stadtleben mit Bürgermeisterwahl, Betrieben, Geschäften und Jobs. Erwachsene – von wenigen Betreuern abgesehen – müssen dabei draußen bleiben.

„Wir wollen, dass die Kinder in der Spielstadt Spaß haben und Erfahrungen sammeln. Sie kommen oft auf so kluge Einfälle, dass auch wir Erwachsenen meist staunen und noch dazulernen“, erzählt die Chefin der Freizeitinsel Katrin Großkopf über das Projekt.

Im Lauf der vergangenen Jahre ist das Interesse an der Kinderspielstadt stetig gewachsen, sowohl bei Kindern als auch Eltern. Allerdings gab es oft zu wenige ehrenamtliche Helfer. „Das ist dieses Jahr nicht so“, sagt Katrin Großkopf. „Wir haben zwar keine neuen Helfer, aber viele ehemalige Praktikanten und Ehrenamtliche. Das hat den Vorteil, dass wir wissen, wie sie mit Kindern umgehen.“ Auch Firmen unterstützen das Projekt. Zum Beispiel die Bäckerei Jung, die zum fünften Mal mit den Kindern backen wird. Auch wieder dabei: das Hotel, das Kaufhaus oder die Korbflechterei. „Letztes Jahr war die Korbflechterei nur kurz da, dieses Jahr steht sie den Kindern die ganzen zwei Wochen zur Verfügung“, erzählt Katrin Großkopf.

Die Organisatoren wollen den Kindern aber auch bei jeder Ausgabe etwas Neues bieten. Diesmal ist das der Bauernhof, mit echten Tieren. Erstmals werden bei der diesjährigen Spielstadt ein Pferd, ein Schwein und einige Hühner die Freizeitinsel bewohnen. Der Andrang auf die Plätze ist schon jetzt enorm. Die erste von zwei Projekt-Wochen ist voll, die geplante Zahl von 80 Teilnehmern laut Katrin Großkopf bereits überschritten. In der zweiten Woche sind noch zehn bis 15 Plätze frei.

Erfreulich für die Teilnehmer: „Der Teilnahmebetrag liegt immer noch bei 50 Euro. Da alles auf unserem eigenen Gelände und in unseren Gebäuden stattfindet, brauchen wir nicht mehr Geld von den Eltern verlangen“, sagt die Chefin der Freizeitinsel.

Riesa ist nicht der erste Ort, an dem ein solches Projekt stattfindet. „In Großenhain hat es so eine Kinderspielstadt mehrere Jahre lang gegeben“, erzählt Freizeitinsel-Chefin Großkopf. „Da es aber nur ehrenamtlich organisiert wurde, haben den Betreibern irgendwann die Mittel gefehlt.“ Bundesweit gibt es solche Veranstaltungen schon lange, die größten Spielstädte findet man in München und Stuttgart.

In Riesa findet das Projekt in diesem Jahr in der zweiten und dritten Sommerferien-Woche vom 3. bis 14. Juli statt. Am 3. Juli, 9 Uhr, wird die Spielstadt von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) eröffnet. An dem Tag dürfen auch Erwachsene vorbeischauen – ehe die Kinder das Zepter übernehmen.

Anmeldung für die Kinderspielstadt bei der Freizeitinsel unter Telefon 03525 733153.

www.freizeitinsel-riesa.de

