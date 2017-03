Andrang aufs neue Generationen-Haus Die WBV baut derzeit auf der Moritzburger Straße ein Mehrgenerationenhaus. Das Miet-Interesse ist groß.

Nimmt schon Formen an. Hier entsteht das neue Mehrgenerationenhaus an der Moritzburger Straße.

Die Rückansicht des winkelförmigen Neubaus auf der Moritzburger Straße in Coswig – aufgeklappt, mit Knick in der Mitte.

Auf der Moritzburger Straße entsteht schon wieder was Neues in Sachen Wohnen. Nachdem die Wohnungsgenossenschaft im vergangenen Jahr oberhalb der Bahnlinie ihren Seniorenwohnpark Spitzgrund eröffnet hat, wendet sich nun die kommunale Wohnbau- und Verwaltungs-GmbH Coswig (WBV) dem Thema Alter und Familie zu. Mit einem Mehrgenerationenhaus. Das beinahe unauffällig hinter dem Wohnhaus Nummer 50/52 wächst.

Ein großer gelber Kran, der die Bauten an der Moritzburger Straße deutlich überragt, und ein Bauschild – nur sie künden von dem, was da in zweiter Reihe passiert. Das neue Haus ist inzwischen schon aus dem Boden heraus. Das Erdgeschoss steht, die Bauleute sind darauf unterwegs, haben alle Hände voll zu tun, schrauben, richten, prüfen.

Drei Etagen kommen noch dazu, Ende dieses Jahres soll alles fertig sein, sagt WBV-Geschäftsführerin Pia Engel. 14 Wohnungen wird es auf rund 1 000 Quadratmetern geben, von Zwei-Raum-Wohnungen mit rund 50 Quadratmetern bis zu doppelt so großen Vier-Raum-Wohnungen. Das Besondere an dem Haus ist zum einen die den Grundstücksgrenzen geschuldete Winkelform. Es bildet mit dem Haus Nummer 50/52 eine Art Dreiseitbebauung.

Zum anderen soll es so manchen Komfort bieten, der anderswo nicht vorhanden ist. Ein Aufzug beispielsweise, der im Hausknick untergebracht wird und über den sich alle Wohnungen erreichen lassen. Die werden barrierearm gestaltet, ohne Schwellen, mit verbreiterten Türen. Außerdem gibt es im Hof eine – nicht so seltene – Sitz- und Spielecke.

Und die große Hoffnung der WBV, es möge sich tatsächlich eine gemischte Mietergemeinschaft ansiedeln, Ältere sowie Jüngere mit Kindern, um den Gedanken des Mehrgenerationenhauses umzusetzen. Für Pia Engel ist diese Wohnform ein großes Ziel. In Zeiten, in denen Familien oft weit voreinander entfernt leben, könnte sich damit auf recht unkomplizierte Art und Weise gegenseitige Unterstützung organisieren lassen. Bei ganz einfachen Sachen. Beispielsweise, wenn Großeltern ehrenhalber auf die Nachbarskinder aufpassen oder wenn die Älteren bei Besorgungen Hilfe erhalten.

Ob sich das allerdings im Neubau auf der Moritzburger Straße so umsetzen lässt, ist noch unklar. Denn obwohl bisher weder bekannt ist, wie die Wohnungen im Detail aussehen noch wie die Mietpreise gestaltet werden, gibt es schon so viele Anmeldungen, dass das Los entscheiden muss, wer überhaupt einziehen darf. Für die WBV bedeutet das, sie kann weniger Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der Mieter. Sodass die Geschäftsführerin annimmt, das Projekt könnte letzten Endes eher ein Mehrfamilienhaus werden.

Allerdings eines, dessen Wohnbedingungen in vieler Hinsicht durchaus hohen Ansprüchen genügen dürften. Eben weil die Grundrisse andere sind als die in den WBV-Häusern auf der Dresdner Straße und im Spitzgrund. Weil zwei Toiletten in den großen Wohnungen dazugehören könnten und elektrische Außenrollladen.

Wie das Haus innen konkret gestaltet wird, kommt erst im Juni in die Öffentlichkeit. Wenn der Aufsichtsrat getagt hat. Eines steht aber jetzt schon fest: Die Mieten werden höher sein als in den anderen Wohngebieten. Was den meisten Interessenten schon klar sein dürfte. Pia Engels Erfahrungen besagen, dass so mancher etwas Neues, Höherwertiges will.

Deshalb und da das jetzt zu bebauende Grundstück hinter der Moritzburger Straße 50/52 mit Garagen und Gärten kaum genutzt wurde, sei der Plan für das neue Mehrgenerationenhaus entstanden, so heißt es von der WBV.

Neben den individuellen baulichen Bedingungen hat der Neubau an der Moritzburger Straße noch einen weiteren Vorteil. Seine ruhige Lage in der zweiten Reihe, mit kleinteilig bebauter Nachbarschaft und Gärten im Hinterland.

