Andrang an der Gartenpforte Für ihre Besucher hatte eine Langebrückerin auch Kuchen gebacken. Gartenfreunde erlebten Natur in ihrer ganzen Pracht.

Christine Klosowski hat ihre Gartenpforte geöffnet. © Bernd Goldammer

Der Andrang war Sonntagnachmittag besonders groß. Viele Besucher kamen aus Dresden, dem Ortsteil Langebrück und dem Rödertal. Für sie hatte Christine Klosowski die Pforte zum Park an ihrer Villa an der Dresdner Straße in Langebrück weit geöffnet. Es kamen vor allem die Garten- und Parkfreunde aus nah und fern. Dabei konnten sie viel Wissenswertes erfahren. „Diese Villa wurde bereits 1883 von einem Fuhrunternehmer gebaut. Einige der alten Bäume hat er wahrscheinlich noch selbst gepflanzt. Die Rhododendron-Büsche wurden erst von nachfolgenden Bewohnern gepflanzt. An besonders schönen Punkten waren Tische aufgestellt. Hier konnte man Natur in aller Pracht sehen, als Vogelgezwitscher hören und als Blütenduft riechen. Dazwischen hatte sie Arbeiten des Langebrücker Keramikzirkels als Gartenschmuck aufgestellt. Jürgen Richters Werke gefallen ihr ganz besonders. Für Ihre Gartenbesucher hatte sie Kuchen gebacken und Kaffee gekocht. So ließ es sich gut ins Gespräch kommen. „Wir haben eine wunderbare Gastgeberin kennengelernt“, lobten Edith und Frank Janel aus Leppersdorf.

zur Startseite