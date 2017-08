Anderer Gegner, gleiches Spiel? Dynamo muss Lösungen gegen aggressiv verteidigende Mannschaften finden. In Bochum ist die nächste Gelegenheit.

Die Nebenleute sortieren, das eigene Spiel ordnen – dies gehört zu den Stärken von Marco Hartmann. Gegen Sandhausen rieb er sich im offensiven Mittelfeld auf. © Robert Michael

Sandhausen im Kopf, Bochum vor der Brust – es gibt angenehmere Konstellationen. Die 0:4-Niederlage vom Samstag schmerzt noch immer, hinterlässt Fragen und vielleicht auch ein bisschen Verunsicherung. Und nun wartet der Klub aus dem Ruhrpott. Der hat zwar erst einen Punkt auf dem Saisonkonto, steht also unter Erfolgsdruck, doch das war im April ähnlich, am Ende der vergangenen Spielzeit steckte der VfL in Abstiegsgefahr.

Nach der kuriosen Partie gegen Dynamo war das kein Thema mehr. 2:0 führten die Dresdner verdient zur Pause, kassierten kurz danach innerhalb weniger Sekunden den Ausgleich und verloren schließlich 2:4. Vier Gegentore also – nicht nur deshalb gibt es Parallelen zu Sandhausen. Beide Gegner traten mit der gleichen Taktik gegen die Schwarz-Gelben an: mit konsequenter Manndeckung über den ganzen Platz. Damit kam Dynamo in Bochum in der zweiten Halbzeit und gegen Sandhausen 90 Minuten nicht zurecht.

Die Dresdner müssen sich also etwas einfallen lassen, selbst wenn nicht feststeht, ob nach dem Trainerwechsel beim VfL von Gertjan Verbeek zu Ismail Atalan die Manndeckung überhaupt noch aktuell ist. Aber wie soll man gegen solch ein System spielen? „Wenn der Gegner Mann gegen Mann verteidigt, muss man sich durchsetzen. Punkt“, hatte Trainer Uwe Neuhaus nach der 0:4-Pleite gesagt.

Das schaffte seine Offensivabteilung gegen Sandhausen auffällig selten, Dynamo kam kaum zu Chancen. Zuständig dafür ist vor allem das offensive Mittelfeld. Die beiden Außen Patrick Möschl und Erich Berko mühten sich, allerdings oft vergeblich, weil sie zu häufig die falschen Entscheidungen trafen. In der vorigen Saison wirbelten dort noch Marvin Stefaniak und Akaki Gogia. Auch wenn ein Urteil nach drei Spieltagen viel zu früh kommt: Zumindest bisher konnten sie nicht gleichwertig ersetzt werden. Die Lücke soll nun Spätneuzugang Haris Duljevic schließen, der aber noch mit seiner Fitness kämpft.

In der Zentrale setzte Neuhaus neben Rico Benatelli wie schon gegen St. Pauli erneut auf Marco Hartmann. Der Kapitän spielt eigentlich auf der defensiveren Sechser-Position. In Hamburg glückte das Experiment, gegen die Sandhausener nicht, weil die sich – wenig überraschend – aufs Verteidigen konzentrierten. Dabei hatte Neuhaus gerade für solch einen Fall das Ende seines Experiments prophezeit. „Bei Mannschaften, die tiefer stehen, könnte es schwierig werden. Da braucht man auf dieser Position eher dribbelstarke Spieler“, erklärte der Trainer nach dem 2:2 am Millerntor.

Das kann Hartmann definitiv nicht, er hat andere Qualitäten. Das bekam zuletzt SVS-Verteidiger Marcel Seegert zu spüren, der sich nach einem Luftzweikampf einen Augenhöhlenbruch zuzog, am Mittwoch operiert wurde und mehrere Wochen ausfällt. Hartmann entschuldigte sich inzwischen per SMS für den unabsichtlichen Ellenbogeneinsatz.

Niklas Hauptmann ist ein Spieler, der mit seiner individuellen Klasse den Unterschied ausmachen kann. Er wäre auch gesetzt, ist aber noch immer nicht hundertprozentig fit. Als Stellvertreter kommen Sascha Horvath und Aias Aosman infrage, beide saßen gegen Sandhausen auf der Bank, Horvath das gesamte Spiel. Hartmann spricht von einer „brutalen Qualität“ auf dieser Position. Vieles spricht dafür, dass er gegen Bochum wieder seine angestammte Rolle einnehmen wird.

Aus lauter Verzweiflung versuchte es Dynamo gegen Sandhausen mit langen Bällen, aber auch die kamen postwendend zurück, weil sie niemand sichern konnte. In der vorigen Saison war das noch eine Spezialität von Stefan Kutschke. Lucas Röser, ein Nachfolger des nach Ingolstadt abgewanderten Stürmers, hat allein aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen andere Qualitäten.

Wenn es spielerisch schon nicht läuft, könnten Standards aus der Klemme helfen. Doch auch da haperte es gegen den „Dorfverein“. Erst versuchte sich Niklas Kreuzer an Ecken und Freistößen, dann Philip Heise – das Ergebnis war stets dasselbe. „Sie sind alle verpufft“, bemängelte Neuhaus. „Entweder sie kamen nicht richtig oder es wurde falsch eingelaufen.“ Gegen Bochum „lassen wir uns etwas einfallen“, versprach Verteidiger Florian Ballas. Besser wäre es.

