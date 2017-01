Anderer Fahrplan am Wochenende Aufgrund von Bauarbeiten gilt Schienenersatzverkehr zwischen Ebersbach und Zittau.

Ab dem Bahnhof Ebersbach gilt Schienenersatzverkehr. © Matthias Weber

Für Trilex-Fahrgäste kommt es auf der Strecke Dresden-Zittau-Liberec zu Einschränkungen. Das teilt Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller mit. In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag ist aufgrund von Bauarbeiten Schienenersatzverkehr zwischen Ebersbach und Zittau eingerichtet. Betroffen sind die Linien RE2 und RB61. Um Anschlüsse zu gewährleisten, finden zum Teil spätere Abfahrtzeiten statt.

Und zwischen dem 8. Januar und 12. August steht am Bahnhof Zittau wegen des dortigen Umbaus lediglich das Gleis 5 als einziges Haltegleis zur Verfügung. Daher muss das Angebot an Zügen, die den Bahnhof Zittau zwischen Liberec und Dresden beziehungsweise Varnsdorf durchfahren, eingeschränkt werden. Die meisten Expresszüge des RE2 fahren in der Zeit nur zwischen Dresden und Zittau. Zwischen Zittau und Liberec müssen Fahrgäste dann in die Züge der Linie L7 umsteigen. Montags bis freitags (außer an tschechischen Feiertagen) kommt zur RE eine RB-Verbindung hinzu (Dresden Hauptbahnhof ab 15.35, Liberec an 18.24 Uhr). (SZ)

www.trilex.de/de/fahrplan/regelfahrplan/

