ANC sucht Nachfolger von Präsident Jakob Zuma Südafrikas Regierungspartei will auf einem Parteitag die Weichen für die Präsidentenwahl 2019 stellen.

Zehn Jahre der Korruption, der Misswirtschaft und der Rechtsbrüche gehen mit tosendem Applaus zu Ende. Als Jacob Zuma, scheidender Präsident der südafrikanischen Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC), seine zweistündige Abschiedsrede beendet, brechen mehr als 5 200 Delegierte in Jubel aus. Gesänge werden angestimmt, in den Gängen zwischen den Stuhlreihen wird getanzt, manche rufen „Zuma, Zuma“. Womöglich sind viele erleichtert, dass das Desaster endlich zu Ende geht – fast oder mindestens genauso viele Delegierte weinen ihrem „Führer“ jedoch wirkliche Tränen nach.

Welches der beiden Lager das größere ist, stand auch am Sonntag noch nicht fest: Die Wahl des neuen Parteichefs verzögerte sich um einen Tag. Wird Zumas geschiedene Ehefrau Nkosazana Dlamini Zuma zu seiner Nachfolgerin gekürt, sind ohnehin keine größeren Reformen zu erwarten, meinen Experten – höchstens mit Vizepräsident Cyril Ramaphosa an der Spitze könnte der Niedergang der Organisation Nelson Mandelas aufgehalten werden. Der neue ANC-Chef wird spätestens in zwei Jahren neuer Staatschef sein.

Die Wahlverzögerung ist ein Indiz für den Zustand der Regierungspartei: Im Vorfeld des Parteitags kam es zu zahllosen Manipulationsversuchen, zu „fake“-Delegierten und erschlichenen Registrierungen. Würden die Unstimmigkeiten nicht aus dem Weg geräumt, könnte das Wahlergebnis vor Gericht angefochten werden, fürchten ANC-Hierarchen.

Entgegen vieler Befürchtungen kam es auf dem fünftägigen Parteitag bislang zu keinen gewalttätigen Zwischenfällen: Die Vertreter der beiden Lager hatten sich bei Vorbereitungstreffen in mehreren Provinzen Faustkämpfe und Stuhlschlachten geliefert. In Johannesburg wurden die Differenzen zwischen den Anhängern Ramaphosas und Dlamini Zumas bislang noch in Gesangswettbewerben ausgetragen: Noch beschwören beide Seiten die Einheit der Partei, die nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse allerdings zerbrechen könnte.

Präsident Zuma versuchte, in letzter Minute zugunsten seiner Ex-Frau Einfluss auf die Abstimmung zu nehmen, indem er völlig überraschend die staatliche Finanzierung von Studiengebühren für mittellose Studenten ankündigte. Das mit dem Kabinett nicht abgestimmte Zugeständnis wird die ohnehin leere Staatskasse mit weiteren 12 Milliarden Rand (750 Millionen Euro) belasten. Lokale Zeitungen berichten, Finanzminister Malusi Gigaba habe versucht, den Präsidenten von dem Vorhaben abzubringen, sei aber erfolglos geblieben.

In seiner Rede kritisierte Zuma neben Gewerkschaftern, Journalisten und den Angehörigen der ANC-Veteranenliga auch jene Parteimitglieder, die die Gerichte angerufen hatten, um Unregelmäßigkeiten bei den Vorbereitungskonferenzen in den Provinzen auufzuklären.

