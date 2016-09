Anbieter senken Gaspreise Die Stadtwerke in Görlitz und Weißwasser geben Preisvorteile aus dem Einkauf an Kunden weiter, ebenso die Enso.

Selten sind in den Haushalten noch solche Gasbrenner in Betrieb. Mit Gas zu heizen, Wasser zu erwärmen und Essen zu kochen, ist jedoch nach wie vor verbreitet. Verschiedene Gasversorger geben einen Preisvorteil beim Einkauf von Erdgas jetzt an ihre Kunden weiter. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Solche Schreiben nimmt jeder gern aus dem Postkasten. „Die Briefe an unsere Kunden sind raus. Sie sind schriftlich informiert, dass wir die Preise senken“, sagt Claudia Kuba, Pressesprecherin beim Versorgungsunternehmen Enso, der SZ. Zwischen Oybin und Rietschen beziehen etwa 63000 Kunden Erdgas von dem Unternehmen. Heizen, Wasserwärmen, Kochen werden ab 1. Oktober preiswerter. Beispielsweise in Singlehaushalten, wo Kleinverbraucher zu Hause sind, die weniger als 2000 Kilowattstunden jährlich verbrauchen, sinkt der sogenannte Verbrauchspreis von 9,44 Cent je Kilowattstunde auf 9,08 Cent je Kilowattstunde. Das sind 0,36 Cent je Kilowattstunde Ersparnis bei einem gleichbleibenden Grundpreis von 48,27 Euro jährlich.

In Familienhaushalten mit einem Jahresverbrauch von ungefähr 23 000 Kilowattstunden sind der Verbrauch und damit auch das Sparpotenzial größer. „Für solche Kunden macht die Einsparung rund 82 Euro pro Jahr aus“, sagt Claudia Kuba. Verschiedene Tarifangebote wie beim Strom gibt es auch beim Gas. Es lohne sich auch, da den richtigen für sich herauszufinden und zu buchen, empfiehlt die Enso-Sprecherin. Sie erklärt auch, welche Gründe es für diese neuen, ab dem 1. Oktober gültigen Preise gibt. „Fallende Börsenpreise sorgen für fallende Einkaufspreise. Die geben wir an unsere Kunden weiter“, so Claudia Kuba. Es ist bereits die zweite Preissenkung für Erdgaskunden in diesem Jahr. Bereits zum 1. Januar 2016 hatte die Enso ihre Kunden an Preisvorteilen beim Erdgaseinkauf teilhaben lassen.

In Niesky und dem Umland beliefert die Enso die Kunden mit Erdgas. In Görlitz und in Weißwasser übernehmen das die Stadtwerke. Auch für die Görlitzer Gaskunden gab es jetzt gute Kunde von ihrem Versorger. Deutlich sinkende Gaspreise erwarten die Kunden ab Oktober. „Bei unseren Sondertarifen liegt die Senkung bei 0,952 Cent pro Kilowattstunde und somit höher als bei den meisten unserer Mitbewerber“, sagt Andy Leicht von den Stadtwerken Görlitz. Er ist Bereichsleiter Vertrieb bei den Stadtwerken Görlitz. Gute Einkaufspreise wirken sich allerdings nicht 1:1 auf die Kunden aus. Der tatsächliche Abgabepreis besteht aus weiteren Faktoren. Kosten für Import, Speicherung und Verteilung beispielsweise wirken sich aus. Sie sind höher als bei dem Preis für Strom, da Erdgas zu beschaffen aufwendiger ist. Staatlich reguliert sind außerdem etwa 30 Prozent des Erdgaspreises.

Überhaupt ist der Gashandel eine komplexe Angelegenheit. Fiel der Preis für Gas an den Börsen seit der vergangenen Heizperiode stetig, setzte zu Jahresbeginn wieder eine Kehrtwende ein. Das Opec-Treffen, die Brexit-Entscheidung oder auch neue Entwicklungen in der Ukraine-Krise sorgten dafür, erklärt der Vertriebsleiter von den Stadtwerken Görlitz. Und natürlich müssen die Gas-Einkäufer das gewisse Händchen haben.

Bei den Stadtwerken in Weißwasser bleibt der Gaspreis auf dem bisherigen Niveau, wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt. Auch hier werden verschiedene Tarife angeboten, preisstabil seit dem Oktober 2015.

Und in Niesky? „Die Stadtwerke Niesky GmbH ist zwar kein Gasversorger im klassischen Sinne, dennoch sind wir als Kunde von den Entwicklungen am Gasmarkt auch betroffen. Uns wurde bereits durch den Gaslieferanten angezeigt, dass aufgrund der aktuellen Marktlage eine Absenkung der vertraglichen Bezugsarbeitspreise ansteht“, sagt der Technische Leiter Hartmut Barth. Bei den regulären Abnahmestellen mache dies eine Senkung von etwa sechs Prozent auf die Arbeitspreise aus. Hauptsächlich werden bei den Stadtwerken Niesky die Energieträger Gas und Öl für die Erzeugung von Wärmeenergie für Heizungszwecke und die Trinkwassererwärmung eingesetzt, teilweise auch zur Herstellung von Elektrizität mittels eines Blockheizkraftwerkes.

