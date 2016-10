Anbieter informiert über schnelles Internet

Großweitzschen. Die Telekom lädt die Bürger der Gemeinde Großweitzschen zu einer Informationsveranstaltung zum Thema Breitbandausbau ein. Es geht um Verträge, Endgeräte und die Buchung der neuen Produkte. In der Zeit von 16 bis 20 Uhr können sich Interessierte am Donnerstag, 3. November, in der Turnhalle informieren.

zur Startseite