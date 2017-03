Anbieten, Freilaufen, Ballkontrolle, Torschuss Beim Winter-Trainingscamp in Großenhain übten 32 talentierte Kicker das Fußball-Einmaleins.

Mit dem Kopf Pfosten oder Latte zu treffen, ist „auf Befehl“ nicht so einfach. Camp-Organisator Diethard Preuß (2 . v. r.) beobachtete jeden Versuch mit geübt-kritischem Blick. © Thomas Riemer

Eine Schar junger Fußballer schickt einen Ball nach dem anderen Richtung Kleinfeldtor in der Großenhainer Rödertalhalle. Die meisten Bälle landen im Netz. Dabei sollen sie das gar nicht! Denn gewonnen hat bei dem kleinen Wettbewerb die Mannschaft, die es schafft, mit dem Kopf aus vier Metern Entfernung Pfosten oder Latte zu treffen. Diethard Preuß, Teamleiter und Cheforganisator des Hallen-Trainingscamps des Großenhainer Fußballvereins in den Winterferien, zählt akribisch die Treffer. Und er gibt hier und da sparsame Hinweise zu Körperhaltung und Kopfballtechnik.

32 kleine hoffnungsvolle Kicker aus Großenhain und Umgebung sind zur 14. Auflage des einwöchigen Trainingscamps in diesem Jahr gekommen. Von Montag bis Freitag absolvieren sie ein anspruchsvolles Programm, das allerdings auch immer wieder von kreativen Pausen unterbrochen wird. Denn die Jungs sollen neben Ballkontrolle, Dribbling, Finten, Koordination sowie Torschuss und Kopfball auch in Sachen Teamfähigkeit etwas lernen. Deshalb werden beispielsweise in der Mittagspause auch mal Tischtennisplatten aufgestellt oder kurzfristig und spontan kleine fußballfremde Spiele organisiert. Wobei die Nachmittage so oder so ausschließlich Spielformen zur Technikausbildung der Aktiven vorbehalten sind.

Diethard Preuß hat wie immer jede Menge Energie in die Vorbereitungen gesteckt. Wie fast immer, nahm er extra Urlaub für das fünftägige Training mit den kleinen Fußballern. Auch seine Helfer vor Ort, in diesem Jahr drei Trainer des GFV sowie Nachwuchsleiter Steffen Kührt, ließen sich teilweise freistellen, um den Talenten das Fußball-ABC beizubringen. Durch B-Jugend-Spieler Luca Habermann als Betreuer gab es weitere personelle Unterstützung.

Nicht zuletzt sorgten fleißige Helfer und Sponsoren dafür, dass sich die Teilnehmer zwischen den anstrengenden Trainingseinheiten ordentlich stärken konnten.

Der letzte Camp-Tag ist dann immer noch etwas Besonderes für die Techniker. Dann wird beim Rastelli-Wettbewerb der Sieger mit den meisten Ballkontakten ohne Bodenberührung gesucht. In diesem Jahr schaffte der Beste der F-Jugend, Hannes Müller, 30 Berührungen. Bei den E/D-Junioren hieß der Gewinner Moritz Lange, der den Ball 147 ohne Unterbrechung jonglierte.

