Anbauen, veredeln, verkaufen Mit dem Hofladen und der Ölmühle hat Familie Horlacher in Gadewitz etwas Einzigartiges in der Region geschaffen.

Maja Horlacher eröffnete vor zehn Jahren die Ölmühle in Gadewitz. Kurz davor richtete ihre Mann, Dieter Horlacher die Ölmühle ein. Was dort gepresst wird, kann im Laden gekauft werden – und noch viel mehr. © André Braun

Der Besuch des Hofladens in Gadewitz ist ein Erlebnis für alle Sinne. Schon vor der Ladentür erwartet den Kunden ein Arrangement aus Blumen und Früchten, aus allem, was die Jahreszeit zu bieten hat. Zurzeit sind es Kürbisse aller Arten und Größen – welche für den Kochtopf und andere zum Dekorieren.

Im Hofladen selbst ist es sehr gemütlich. Auch für denjenigen, der wer weiß, wo welche Produkte zu finden sind, lohnt sich immer ein Rundgang. Es gibt stets etwas Neues zu entdecken. Mit viel Liebe zum Detail dekoriert die Inhaberin des Hofladens Maja Horlacher den Laden – Ideen dürfen mitgenommen werden. Mit den Jahren ist nicht nur die Zahl der Stammkunden gewachsen, sondern auch die der Produkte, die es im Hofladen zu kaufen gibt.

Maja Horlacher setzt dabei auf Waren von regionalen Anbietern. „Ein erheblicher Teil davon stammt aus biologischem Anbau beziehungsweise Erzeugung“, so Maja Horlacher. Aber es gibt auch viele handwerklich hergestellte Produkte.

Die Idee, im Vierseithof eine Ölmühle und einen Hofladen zu errichten, sei langsam gewachsen, so Maja Horlacher. Die Familie kaufte den Hof im Jahr 2006. Ein Jahr später zog sie in ein paar sanierte Zimmer ein. „Unser Ziel war es immer, den Vierseithof zu erhalten. Doch wir mussten den Gebäuden einen Sinn zurückgegeben. Wir haben viele Varianten besprochen“, so die gelernte Krankenschwester. „Da mein Mann nebenbetrieblich Landwirtschaft betreibt, haben wir uns überlegt, dass es etwas sein sollte, das wir selbst anbauen, veredeln und verkaufen können“, ergänzt sie.

Aus Stall wird Hofladen

Das entscheidende Stichwort war Raps. Den baut Dieter Horlacher an. In einer Ölmühle kann er veredelt und in einem Hofladen verkauft werden. Der Idee folgten die Taten. Der ehemalige Schweinstall und der angrenzende Pferdestall wurden miteinander verbunden und aufwendig zum Hofladen ausgebaut. Die alte Kummethalle wurde zum überdachten Eingangsbereich. Zeitgleich ließ die Familie in der Scheune einen Raum ausbauen, in der jetzt die Ölmühle steht. Dort, wo früher die Dreschmaschine stand, werden seit zehn Jahren hochwertige kaltgepresste Speiseöle hergestellt. Wie das funktioniert, wird aller zwei Jahre beim Mühlentag gezeigt. Das Jahr dazwischen nutzen die Horlachers, um zur „Langen Hofnacht“ im November einzuladen. Dann ist der Hof nur mit Kerzen und Fackeln beleuchtet. Feuer in Körben und Musik lassen Gemütlichkeit aufkommen. In diesem Jahr beginnt am 12. November bei Einbruch der Dunkelheit die lange Hofnacht, die stets gut besucht ist.

Viele Gäste kamen am Freitag, dem Tag, an dem vor zehn Jahren der Hofladen öffnete, um dem Team um Maja Horlacher zu gratulieren. Viele Leute aus der Region sind froh, dass Familie Horlacher den Mut hatte, den Laden zu eröffnen. So bleibt ihnen der Weg in die Stadt teilweise erspart. Viele Leute kommen aber auch von dort, um ausgewählte und spezielle Lebensmittel im Hofladen zu kaufen.

Und wer öfter nach Gadewitz kommt, weiß auch, dass hier Kinder willkommen sind. Ihnen steht im Lädchen und auch davor eine Spielecke zur Verfügung. Katze, Kaninchen und Schafe können auch beobachtet oder gestreichelt werden.

