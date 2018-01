Anbau ist fertig Der Termin für die Freigabe des Turnhallenanbaus in Kreischa steht. Es ist nicht das einst geplante Datum.

Bei den Arbeiten waren unerwartete Mängel in der Bausubstanz festgestellt worden. © Egbert Kamprath

Die Sanierung des Anbaus der Kreischaer Schulturnhalle ist nach über sieben Monaten Bauzeit und mehreren Verzögerungen abgeschlossen. Nun steht auch der Termin für die Freigabe fest. Wie Bürgermeister Frank Schöning (FBK) am Mittwoch der SZ mitteilte, kann der rundumerneuerte Anbau ab Montag, den 22. Januar, wieder vollständig genutzt werden. Damit können sich die Schüler wieder in den rundumerneuerten Umkleiden der Turnhalle umziehen, statt wie zuletzt in Klassenzimmern.

Ursprünglich sollte der Gebäudetrakt bereits bis zu den vergangenen Herbstferien Mitte Oktober fertig saniert sein. Doch da bei den Arbeiten unerwartete Mängel in der Bausubstanz des rund 35 Jahre alten Gebäudes festgestellt worden waren, verzögerte sich das Sanierungsende. Die Kosten des mit Landesmitteln geförderten Umbaus belaufen sich auf rund 560 000 Euro.

Wer sich vorab ein Bild von dem sanierten – noch nicht eingeräumten – Anbau machen will, kann am Montag, 15. Januar, einen Rundgang im Rahmen der Sitzung des Technischen Ausschusses nutzen. Dieser beginnt um 19 Uhr an der Schule. (skl)

