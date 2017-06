Anbau ans Familienzentrum geplant Der Kinderschutzbund will in Dipps erweitern. Das kostet rund 100 000 Euro. Wo das Geld herkommt.

Gut 100 000 Euro lässt sich der Kinderschutzbund den Anbau kosten. © dpa

Der Deutsche Kinderschutzbund in Dippoldiswalde will bauen. „Bei uns läuft das Projekt unter dem Titel: Sonne, Licht und Freude im neuen Gebäude“, reimt Barbara Stanja, die Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds. Der Verband will an sein Familienzentrum in der Weißeritzstraße eine Art Wintergarten anbauen, der als Raum für gemeinsame Aktivitäten von Eltern und Kindern genutzt werden kann.

Sein Familienzentrum hat der Kinderschutzbund 1991 im ehemaligen Arbeitsamt in der Weißeritzstraße in Dippoldiswalde eröffnet. Das Grundstück grenzt an das Kulturzentrum Parksäle. In Richtung zu den Parksälen soll jetzt der Anbau errichtet werden.

Während der großen Ferien benötigt der Kinderschutzbund seinen Hof und die Grünfläche für die Kinderbetreuung. Nach Schuljahresbeginn sollen aber die Bauarbeiten starten und möglichst zügig über die Bühne gehen. Es wäre gut, wenn sie zu Beginn der Herbstferien abgeschlossen wären, sagt Geschäftsführerin Stanja. Für die Finanzierung muss der Kinderschutzbund auf eigene Mittel zurückgreifen. Es gibt kein passendes Förderprogramm, um dieses Vorhaben zu unterstützen. Die Baukosten liegen nach den aktuellen Kalkulationen bei gut 100 000 Euro. Dafür wird der Verband eigene Gelder einsetzen, die auch aus Spenden unter anderem vom Lions- Club rühren.

Mit dem Anbau will der Kinderschutzbund Raum für seine gesamten Aktivitäten gewinnen. Damit sollen der Sport- und der Aktivraum freigelenkt werden, die jetzt auch durch Eltern-Kind-Veranstaltungen belegt sind. Der neue Raum selbst soll so wenig wie möglich zugestellt werden. Die Fenster werden weit heruntergezogen und am Rand sind Sitzgelegenheiten. Ansonsten sollen dort Kinder viel Platz haben, sich zu bewegen. Eine Fußbodenheizung wird dafür sorgen, dass sie nicht frieren.

Eine Bauvoranfrage dafür liegt zurzeit in der Stadtverwaltung Dippoldiswalde. Der Ortschaftsrat Dippoldiswalde hat dem Vorhaben auf seiner jüngsten Sitzung schon einhellig zugestimmt. Ortsvorsteher René Schlechter (CDU) begrüßte die Erweiterung. Auf seiner Sitzung am 14. Juni soll nun der Technische Ausschuss des Stadtrats endgültig über die Stellungnahme der Stadtverwaltung entscheiden.

Technischer Ausschuss, 14. 6., 18 Uhr, Rathaus Dipps

zur Startseite