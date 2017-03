Anbau an Tagesklinik geplant Es gibt personelle und bauliche Veränderungen. Künftig stollen die Patienten und Therapeuten mehr Platz haben.

Die Tagesklinik des Fachkrankenhauses Hochweitzschen an der Christian-Beßler-Straße soll einen Anbau erhalten. Damit erhöht sich der Aufenthaltskomfort für die Patienten. Foto: André Braun © André Braun

In der Tagesklinik des Fachkrankenhauses Bethanien für psychisch erkrankte Menschen in Döbeln stehen 22 Therapieplätze zur Verfügung. Seit dem 1. Januar 2016 wurde die Anzahl der Plätze von 20 auf 22 aufgestockt. Zurzeit ist es etwas eng im Gebäude an der Christian-Beßler-Straße. Das soll sich ändern.

Das Fachkranken Haus Bethanien will in diesem Jahr ein langersehntes Projekt umsetzen. Die Tagesklinik soll einen Anbau erhalten und damit um etwa 100 Quadratmeter erweitert werden. Die Anzahl der Therapieplätze bleibt. „Mit dem Anbau wollen wir die Organisationsstruktur entzerren“, so Betriebsdirektor Sebastian Lange. Zurzeit haben die Räume eine Doppelnutzung. Es soll künftig separate Ruhe-, Therapie- und Behandlungsräume geben. „Damit wird der Aufenthaltskomfort für unsere Patienten wesentlich verbessert“, sagte Dr. Rudolf Lehle, Ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses. Bereits in den Jahren 2008/09 wollte das Fachkrankenhaus die Tagesklinik erweitern. Dafür hatte sie einen entsprechenden Antrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Nun gibt es vom zuständigen Ministerium positive Signale für die Erweiterung. „Die Planungen sind angeschoben“, sagte Dr. Rudolf Lehle.

Lange teilte mit, dass ab Mitte März die langjährige Mitarbeiterin des Fachkrankenhauses Sevlina Doitscheva, die jetzt ihre Facharztprüfung bestanden hat, die vakante Stelle in der Tagesklinik sowie im MVZ Brand-Erbisdorf – Außenstelle Döbeln besetzen wird.

„Die ärztliche Versorgung war trotz des Wechsels eines Kollegen immer gewährleistet, aber es ist schön, eine feste Größe im ärztlichen Team zu haben“, sagte Dr. Rudolf Lehle. Das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) befindet sich im Gebäude am Obermarkt 15.

Die Tagesklinik steht psychisch kranken Menschen vor, nach oder anstelle einer stationären Behandlung zur Verfügung. Es werden ganztägig, erweiterte Therapieprogramme für zwei Gruppen angeboten. Die Behandlung findet wochentags statt. Das Wochenende und die Feiertage verbringt der Patient in seinem gewohnten Umfeld. Die Gruppentherapie orientiert sich an den notwendigen Therapieansätzen und dem Leistungsvermögen des Einzelnen.

