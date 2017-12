Anbau an Grundschule Weinböhla wird konkret Sehr viele Anmeldungen: Die Gemeinde plant ein neues Schulgebäude auf einem Hügel. Noch sind die Fördermittel aber nicht genehmigt.

Noch existiert das neue Gebäude für die Grundschule Weinböhla nur auf dem Papier. Die Schulleiterin Brigitte Lipeck zeigt schon einmal den Entwurf. Dabei steht sie an der Stelle des Schulhofes – ein aufgeschütteter Hügel –, wo im Sommer 2018 laut Plan mit den Bauarbeiten begonnen werden sollen. © Norbert Millauer

Weinböhla. Die Tage des Hügels sind gezählt. Bald steht an seiner Stelle ein neues Gebäude der Grundschule Weinböhla. Lehrer und Schüler können es kaum erwarten. Denn mit derzeit 450 Kindern ist die Schule bereits jetzt schon an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Und die Anmeldungen für erste Klassen steigen immer weiter. Waren es 2017 noch 112 Erstklässler, so sind für 2018 bereits 134 Schulanfänger angemeldet. „Unsere Prognosen für die Entwicklung der Kinderzahlen gehen davon aus, dass auch weiterhin mit einem Zuwachs zu rechnen ist, zumal in nächster Zukunft auch neue Wohnungsbaugebiete auf der Grundlage des Flächennutzungsplans und darauf aufbauender Bebauungspläne erschlossen werden“, sagt Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU).

Derzeit werden fast alle Zimmer doppelt genutzt, als Unterrichts- und Horträume. „Die Sächsische Bildungsagentur hat uns in diesem Monat bescheinigt, dass ein Neubau erforderlich ist“, sagt Julia Schneider, Hauptamtsleiterin der Gemeindeverwaltung. Denn fast alle Kinder besuchen am Nachmittag den Hort. Um die angespannte Situation etwas zu entspannen, steht glücklicherweise auch die Turnhalle für die Hortbetreuung zur Verfügung.

Den ersten Gedanken zum Erweiterungsbau hatte die Gemeinde Ende März dieses Jahres. Schnell liefen danach die Gespräche mit den Verantwortlichen, sodass die Planung und der rechtzeitige Fördermittelantrag zum 30. August dieses Jahres erfolgen konnten.

In dem eingeschossigen Erweiterungsbau sollen fünf weitere Fachräume mit einer Fläche von jeweils etwa 71 Quadratmeter für Sachkunde, Kunsterziehung, Musik und Ethik entstehen. Zudem wird ein Sprachkabinett eingerichtet. „Mit diesen neuen Fachräumen können wir dann viel besser arbeiten“, sagt Schulleiterin Brigitte Lipeck erfreut. Alle Räume sind zentral über ein großzügiges Foyer mit Lichtkuppel zu erreichen, das auch für Veranstaltungen nutzbar sein soll.

Zudem entstehen Sanitäranlagen. Für die Eigenstromversorgung ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Flachdach des Neubaus geplant. Der erzeugte Strom wird in die Gebäudehauptverteilung des Neubaus eingespeist und versorgt außerdem über eine Zuleitung die Sporthalle und das bestehende Schulgebäude.

Bei der Planung wurde auch schon an eine mögliche Aufstockung des Gebäudes gedacht. So könnte über den Deckenausschnitt der Lichtkuppel die erforderliche Treppe geführt werden.

Dass der aufgeschüttete Hügel dafür weichen muss, darüber ist die Gemeinde nicht traurig. Aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Auflagen mussten ständig Nachbesserungen erfolgen. Und da die Schule über einen großen Außenbereich mit Sportanlagen verfügt, haben die Kinder immer noch genügend Platz, um draußen zu spielen.

Doch noch ist der Fördermittelantrag bei der Sächsischen Aufbaubank nicht genehmigt. „Ende Januar lässt sich absehen, ob Weinböhla den Zuschlag erhält“, sagt Bauamtsleiter Lutz Heinl. Denn bereits in den Sommerferien 2018 will die Gemeinde mit dem Bau beginnen. Doch vorher müssen noch die Ausschreibungen erfolgen. Und bei der derzeitigen Auslastung der Baufirmen ist noch nicht abzusehen, ob der Plan dann eingehalten werden kann.

2019 soll der Bau fertig sein

Die Gesamtkosten, einschließlich Planung, belaufen sich auf rund 1,6 Millionen Euro. 40 Prozent Fördergelder nach der Förderrichtline „Schulische Infrastruktur“ sind beantragt. Damit ergibt sich für die Gemeinde ein Eigenanteil von 962 000 Euro. Sollte der Fördermittelbescheid nicht positiv ausfallen, „kommen wir an Kapazitätsgrenzen, die wir nicht mehr beherrschen“, sagt Lutz Heinl.

Die Bauzeit ist mit einem Jahr geplant. Zum Beginn des Schuljahres 2019 soll alles fertig sein. Ein paar Beeinträchtigungen für den Schulbetrieb werde es laut Lutz Heinl geben. Beispielsweise müssen neue Leitungen über den Hof verlegt werden und die gesamte Baustelleneinrichtung wird auf der Außenanlage stehen. „Aber der Zugang zur Turnhalle und den Spielflächen wird immer gewährleistet sein“, sagt Lutz Heinl. Doch jetzt hofft die Gemeinde erst einmal auf die Fördermittelzusage.

