Anbader gesichtet Die Betreiber des Kiessees Pirna-Birkwitz stellen ein neues Sicherheitskonzept auf. Erste Mutige haben sie schon im Wasser gesehen.

Auf einem Surfbrett über den Birkwitzer Kiessee – es dauert nicht mehr lange, dann ist das wieder mit freiem Oberkörper möglich. © Daniel Förster

Ganz Hartgesottene erschreckt nichts. „Erste Anbader habe ich bereits gesehen“, sagt Jürgen Dipp, der zusammen mit Maik Pohle den Badesee Birkwitz betreibt. Von einem Massenbetrieb kann natürlich noch keine Rede sein.

Offiziell startet die Saison in Birkwitz am 1. Mai. Dann wird der Pavillon mit Imbissangebot eröffnet und die Parkplatzanlage in Betrieb genommen. Für alle motorisierten Badefreunde gibt es eine gute Nachricht: Die Parkplatzpreise erhöhen sich in diesem Jahr nicht. Eine Stunde kostet einen Euro, für zwei Stunden muss man zwei Euro zahlen, und ein Tagesticket beläuft sich auf fünf Euro. Ab 19 Uhr zahlen die Pkw-Besitzer drei Euro, egal, wie lange sie die Stellflächen nutzen. Außerdem gibt es Monatskarten und Jahreskarten.

Bauliche Erneuerungen sind auf dem Gelände nicht vorgesehen. Das Volleyballfeld steht den Besuchern kostenlos zur Verfügung, der Tretbootverleih erfolgt gegen eine Gebühr.

Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, arbeiten die Betreiber derzeit an einem neuen Konzept. „Geplant ist, dass wir einen privaten Security-Dienst in der Ferienzeit und an den Wochenenden beauftragen, der dann auch einen Blick auf die Ordnung hat“, informiert Dipp.

Apropos Ordnung: In den Vorjahren hatten immer wieder Unbekannte in den Wintermonaten ihren Unrat, unter anderem Sperrmüll, am Uferbereich des Sees illegal abgelagert. „Das ist diesmal glücklicherweise nicht passiert. Wir mussten zwar regelmäßig die Papierkörbe entleeren, aber nicht auf eigene Kosten größeren Müll entsorgen“, sagt Dipp.

