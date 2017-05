Anbaden bei zwölf Grad Im Albert-Schwarz-Bad Heidenau fanden sich am 1. Mai etliche Unerschrockene ein. Einige sprangen sogar vom Turm.

© Frank Baldauf

Als Badewetter würden wohl die wenigsten die Temperaturen am vergangenen Wochenende bezeichnen. Doch die Stammbadegäste des Albert-Schwarz-Bades in Heidenau hielt das nicht davon ab, zum Saisonstart am 1. Mai ihre Jahreskarten zu kaufen und ihre Jahreskabinen zu beziehen, so Lars Franke von den Technischen Diensten Heidenau, die das Bad betreiben. Natürlich stürzten sich einige Besucher auch in die Fluten. „Einige waren nur kurz im Wasser und hangelten sich von Einstieg zu Einstieg, andere hielten sich länger im Becken auf“, so Lars Franke. „Und ein paar Jugendliche sprangen sogar vom Turm.“ Und das bei zwölf Grad Wassertemperatur. Die werde natürlich in nächster Zeit noch steigen, versicherte Lars Franke. Wer nicht ins Wasser wollte, schaute sich die Technik zum Tag der offenen Tür an. Das sei sehr gut angenommen worden, so der Badbetreiber. Besucher, die jahrelang nicht im Bad waren, seien erfreut über die vielen Veränderungen gewesen. (kk)

