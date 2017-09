Anastacia im Honigbrunnen Auf ihr MDR-Konzert in Haus Schminke bereitet sich die Sängerin im Berggasthaus in Löbau vor.

In diesem Tourbus fuhr Sängerin Anastacia vor, um sich im Honigbrunnen in Löbau auf ihr Konzert in Haus Schminke vorzubereiten. © Markus van Appeldorn

Löbau. Anastacia ist am Mittwochabend zur Aufzeichnung der neuen MDR-Sendung „Privatkonzert“ in Haus Schminke zu Gast. Sie ist bereits seit Dienstag in Löbau und hat im Berggasthaus Honigbrunnen übernachtet. Im Saal war eine Probebühne für sie hergerichtet. Damit sie niemand beobachten konnte, zog ihr Bodyguard die Vorhänge zu. Im Hof wartete ein schwarzer Doppelstock-Tourbus mit österreichischem Kennzeichen „Innsbruck Land“ auf Anastacia. (SZ/mva)

