Anartyst-Sprüher doch nicht gefunden? Die Polizei hat die Wohnung eines Zittauers durchsucht. Aber wahrscheinlich ist er nicht derjenige, der über 50 Graffiti gesprüht haben soll.

Eines der Anartyst-Graffiti ist am Hochschulgebäude am Ring. © Rafael Sampedro

Der 25-jährige Zittauer, dessen Wohnung die Polizei am 13. September durchsucht hat, ist womöglich doch nicht für über 50 Sachbeschädigungen durch Graffiti verantwortlich. „Nach derzeitigem Stand zeichnet sich ab, dass es sich bei dem Tatverdächtigen eher nicht um die Person handelt, die für die zahlreichen „Anartyst“-Tags im Stadtgebiet von Zittau verantwortlich ist“, teilte Polizeisprecher Thomas Knaup auf Anfrage mit. Er betonte aber, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Der junge Mann war dabei erwischt worden, wie er einen Stromkasten in der Bahnhofstraße besprüht hatte. Ein oder mehrere Täter besprühen seit Monaten Häuser, Wände und Stromkästen in Zittau mit dem Schriftzug „Anartyst“. Bei der Polizei sind deswegen seit Frühjahr über 50 Anzeigen wegen Sachbeschädigung eingegangen. Der Schaden liegt bei mehr als 25000 Euro. (SZ/tm)

zur Startseite