Analphabeten schreiben ein Buch Dresdner Teilnehmer haben in einem ABC-Kurs einen großen Schritt in Richtung Selbstständigkeit geschafft.

Dozentin Marietta Schöpfs übt mit einer Teilnehmerin das Schreiben an der Tafel. © Christian Juppe

Das Müsli steht plötzlich in einem anderen Supermarkt-Regal. Was für die meisten von uns kein Problem ist, stellt Rosi Gärtner vor ein großes. Sie erkennt ihr Lieblings-Müsli nicht an der Verpackung oder an der Beschriftung, sondern nur daran, wo es im Regal steht. Rosi Gärtner, die eigentlich anders heißt, ist funktionale Analphabetin. Sie kann nicht richtig Lesen und Schreiben. In der Schule lernte sie es eigentlich wie jeder andere, doch sie hat damit große Schwierigkeiten. Immer noch.

Die 38-Jährige besucht gemeinsam mit fünf anderen Teilnehmern gerade einen Alphabetisierungskurs am Berufsbildungswerk. In diesem Kurs entstand jetzt ein Projekt, das im ersten Moment erstaunt. Die Analphabeten haben ein Buch geschrieben: „Frauen- und Männerberufe im Wandel der Zeit“ lautet der Titel. Interviewt wurden verschiedene Angestellte, die Teilnehmer schrieben dazu kurze Porträts mit der Unterstützung ihrer Lehrer. Ein Jahr lang haben sie daran gearbeitet, jetzt halten sie es stolz in den Händen. Einen Text über eine ganze A4- Seite schreiben – das ist ein großer Schritt. Den meisten Kursteilnehmern fällt das Schreiben selbst kürzester Texte schwer. Das Buch wird ab 23. März auf der Leipziger Buchmesse am Stand der Koordinierungsstelle Alphabetisierung (Koalpha) vorgestellt.

Diese koordiniert die Kurse für die funktionalen Analphabeten. Wie viele Menschen, die nicht richtig lesen können, in Dresden leben, sei schwer zu schätzen, sagt Iris Nussbaum von Koalpha. Viele verbergen ihre Krankheit. Ihnen ist es peinlich, darüber zu sprechen. Manchmal weiß nicht einmal die engste Familie Bescheid. Laut einer Studie der Uni Hamburg gelten in Deutschland rund 7,5 Millionen Erwachsene als funktionale Analphabeten.

Über die Jahre haben sie Tricks entwickelt, um nicht aufzufallen. Brille vergessen – der Klassiker unter den Ausreden, erzählt Rosi Gärtner. Im Supermarkt legt sie nur die Produkte in den Einkaufskorb, die sie in der Werbung gesehen hat und weiß, was es ist. Statt Text- sendet sie Sprachnachrichten mit WhatsApp und Co. Die junge Frau setzt große Hoffnungen in den Kurs, will vor allem für ihre Kinder besser werden. „Es ist peinlich, wenn Fehler in den Entschuldigungsschreiben an die Lehrer sind“. Oder wenn sie ihren Sohn zum Lesen des Fahrplans braucht. Es gibt Erfolge. Wenn sie eine fehlerfreie SMS an ihre Kinder schickt, ist der Tag gleich schöner.

