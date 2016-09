An zwei Sonntagen öffnen die Läden Der Gewerbeverband will für den 23. Oktober ein Erntedankfest organisieren. Heimische Händler wollen sich beteiligen.

Der Beschluss war einstimmig. Am 23. Oktober und am 4. Dezember dürfen in der Gemeinde Ostrau die Läden zwischen 12 und 18 Uhr öffnen. Laut sächsischem Gesetz über Ladenöffnungszeiten können Verkaufsstellen an bis zu vier Sonntagen aus besonderem Anlass öffnen.

„Anlässlich des Erntedankfestes, das der Gewerbeverband Ostrau und Umgebung organisiert, wurde der Wunsch geäußert, dass an diesem Tag alle Läden öffnen dürfen“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Auch zum Weihnachtsmarkt am 4. Dezember, der vom Kinderförderverein organisiert wird, mache eine solche Regelung Sinn. Gemeinderätin Regina Hlozek zweifelte das an, da der Weihnachtsmarkt im Zentrum des Dorfes, an der Eschkemühle, gefeiert wird, und sich die meisten Geschäfte im Gewerbegebiet befinden.

„Wir haben mit den Händlern gesprochen. Sie sind an diesen Öffnungszeiten interessiert. Auch im vergangenen Jahr hatten die Läden zum Weihnachtsmarkt geöffnet“, so Bernd Sonntag, Gemeinderat und Vorsitzender des Ostrauer Gewerbeverbandes. Das vom Verband organisierte Erntedankfest falle auf den Sonntag, an dem der Hammermarkt sein 25-jähriges Bestehen feiern will. Bernd Sonntag sieht darin einen großen Synergieeffekt. Wegen der vielen Werbung würden sicher viele Leute auch von außerhalb der Region zum Hammer-Markt kommen, die dann auch gleich andere Geschäfte und das Erntedankfest besuchen können.

