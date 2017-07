An vier Sonntagen öffnen die Geschäfte Der Stadtrat regelte, wann und wo zusätzlich Waren verkauft werden können. Es gibt mehr Nutznießer als Anlässe.

© SZ

Auch in diesem Jahr werden Geschäfte im Stadtgebiet Altenberg aus besonderem Anlass an vier Sonntagen öffnen können. Darauf verständigte sich die Stadtverwaltung nach Rücksprache mit den Ortsvorstehern. Mehr als vier größere Ereignisse, die verkaufsoffene Sonntage rechtfertigen würden, kamen nicht infrage. Der Stadtrat stimmte dem zu.

Das ist das Klitscherfest in Geising, das am 2. Juli-Wochenende stattfand, die Veranstaltung auf Schloss Lauenstein mit dem Handwerkermarkt im September und der Weihnachtsmarkt in Altenberg und Geising. Dabei muss man wissen, dass es das Sächsische Ladenöffnungsgesetz erlaubt, dass die verkaufsoffenen Sonntage dann nicht nur auf die jeweiligen Stadtteile beschränkt sind, sondern die Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet öffnen können, also zum Beispiel genauso zum Weihnachtsmarkt in Lauenstein, der in der Regel auch am dritten Adventswochenende wie in Altenberg stattfindet.

Allerdings gab es aus Lauenstein noch einen Wunsch, der unerfüllt bleiben muss. Zum Reformationsfest am 31. Oktober, zu dem Kirche, Stadt und Schloss gemeinsam einladen und schon jetzt viel in Vorbereitung ist, wäre es dem einen oder anderen schon lieb gewesen, wenn dann auch die Läden öffnen könnten – wenn schon mal viele Besucher im Stadtteil und darüber hinaus unterwegs sein werden. Doch Reiner Fischer, Leiter des Altenberger Bürgermeisterbüros, konnte die Gesetze und Paragrafen wälzen, wie er wollte. Es ist einfach nicht möglich. Schon allein, weil der 31. Oktober auf keinen Sonntag fällt, sondern auf einen Dienstag. Außerdem ist der Reformationstag ein Feiertag. Selbst wenn dieser an einem Sonntag wäre, ist das nicht möglich. Eine verkaufsoffener Sonntag ist an einem gesetzlichen Feiertag ausgeschlossen. Auch andere Ausnahmeregelungen greifen hier nicht.

zur Startseite