An Tempo 30 hält sich keiner Schon wieder ein Unfall am Ortsausgang Richtung Weißig. Die genervten Anwohner fordern jetzt einen stationären Blitzer.

Die Raserei durch Skassa geht weiter. Anwohner Christian Berger zeigt eine der provisorisch aufgestellten Baken, die nach einem erneuten Unfall hier aufgestellt wurden. Berger ist mit seinem direkt in der Kurve befindlichen Haus einer der Hauptbetroffenen. Diesmal hatten die Anwohner aber Glück im Unglück. © Klaus-Dieter Brühl

Montagabend vor einer Woche in Skassa. Das Ehepaar Berger sitzt gemütlich in seiner Stube und guckt Fernsehen. Da hört es plötzlich einen lauten Knall. „Es hat sich wie ein geplatzter Reifen angehört“, erinnert sich Christian Berger. „Meine Frau ist sofort am Fenster gewesen und hat noch einen Pkw wegfahren sehen.“ Der unbekannte Autofahrer hatte zwei der drei Baken, die hier an der Riesaer Landstraße stehen, angefahren. Sie sind umgeknickt. Überall liegen Splitterteile aus Plaste herum. Sie stammen von dem Wagen, der sich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt hat. Auch andere Nachbarn haben den lauten Knall gehört und sind aus ihren Häusern herausgeeilt. Einer verständigt sofort die Polizei.

Glück im Unglück. Diesmal wurden keine Anwohner geschädigt. Alle Zäune sind wohlbehalten. Das kennen die Familien, die am Skassaer Ortseingang wohnen, leider auch anders. Erst vor zweieinhalb Jahren war ein Chemnitzer Lkw-Fahrer in den Vorgärten der Familien Berger und Melchert gelandet. Der Brummi war Richtung Nünchritz unterwegs und nach der Doppelkurve von der Fahrbahn abgekommen. Er fällte auch einen Strommasten, der auf dem Dach, des Doppelhauses liegenblieb. Dass es damals nicht zu einem noch größeren Schaden kam, war allein der Tatsache zu verdanken, dass der Auflieger leer war.

Das war nicht der erste Unfall an dieser Stelle, die doch eigentlich nicht zum Rasen verleiten sollte. Seit gut einem Jahr gilt hier kurz nach dem Ortseingang die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h.

Immer wieder kracht es zurück 1 von 4 weiter Am 17. November 2014 kommt ein Chemnitzer Lkw nach der Kurve von der Straße ab und fährt in die Zäune der Familien Melchert und Berger. Ein paar Jahre zuvor war ein Tieflader mit einem Mähdrescher zu schnell in der Kurve unterwegs. Dadurch schwenkte der Gebläsearm aus und rasierte einen Lichtmasten weg. 21. Oktober 2009 fahren drei Pkw an dieser Stelle auf, als das vordere Fahrzeug bremste. Das letzte Auto war zu schnell. Bei fast allen Anrainer-Familien landete schon mal ein Auto im Vorgarten. Der Negativrekord liegt bei sieben Unfällen in 15 Jahren.

„Da hält sich selten einer dran“, sagt Marion Melchert. „Außer wenn die Polizei mal dasteht und blitzt.“ Sie selbst und ihr Mann Jürgen waren zum Zeitpunkt des jüngsten Vorfalls im Urlaub. Ihre Nachbarn verzichteten bewusst darauf, sie anzurufen, um sie nicht zu beunruhigen. Der Schreck vom Unfall mit dem Chemnitzer Lkw sitzt noch tief.

Ständig leben sie und die anderen acht Anrainer-Familien mit der Angst, dass es wieder passieren könnte. Der Unfall mit der Fahrerflucht vor einer Woche ist der Beweis.

Die Anwohner der Riesaer Landstraße haben scheinbar viel erreicht: Die Tempo-30-Strecke gilt als Zwischenlösung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte im vergangenen Jahr angekündigt, auf rund 200 Meter die Unfallkurve zu begradigen. Doch wann dies geschehen wird, ließ das Lasuv offen. Und von der Straßenmeisterei Großenhain heißt es: „Die Baken und die Geschwindigkeitsbegrenzung sollten eigentlich ausreichen, um die Straße sicherer zu machen.“

Doch für die lebensgefährlich wohnenden Skassaer ist das zu wenig. „Wir sind uns alle auf unserer Straße einig, hier gehört ein stationärer Blitzer hin“, sagt Marion Melchert. Das sei die einzige Lösung, die unverbesserlichen Raser zu erziehen.

„Manche fahren wie bekloppt“, sagt auch ihr Mann Jürgen. Hinterm Ortsausgangsschild beginnt die Delle mit dem Abzweig Richtung Wildenhain. „Trotzdem gibt es immer noch Leute, die vor unserem Haus zum Überholen ansetzen, obwohl sie den Gegenverkehr nicht sehen können“, berichtet Christian Berger. Und als wäre es abgemacht, fährt genau in diesem Moment ein Lkw mit Bautzener Kennzeichen in der Unfallkurve und hat deutlich mehr Sachen drauf als 30 km/h. – Das ist kein Einzelfall. Eine einwöchige Geschwindigkeitsmessung im Februar 2016 hatte ergeben, dass mehr als 80 Prozent der gemessenen 18 000 Fahrzeuge zu schnell durch den Großenhainer Ortsteil fuhren. Ein paar Dutzend Temposünder wurden sogar mit 90 bis 120 km/h erfasst. Das war allerdings, bevor die Riesaer Landstraße zur 30er-Zone erklärt wurde.

Die Polizei hat einige der Kunststoffteile, die letzte Woche am Unfallort gefunden wurden, zur Analyse mitgenommen. Sie erhofft sich davon Hinweise, um welchen Fahrzeugtyp es sich bei dem geflüchteten Pkw handelt. Die Ermittlungen dauern an.

zur Startseite