An Tagen wie diesen ... Die Lausitzer Füchse setzen auf den furiosen Auftritt des Olympiateams noch eins drauf und gewinnen 5:0 in Dresden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Christian Neuert (links) brach den Bann mit dem Führungstor in Dresden. Hier wird er von Steve Hanusch bedrängt. © Robert Michael Christian Neuert (links) brach den Bann mit dem Führungstor in Dresden. Hier wird er von Steve Hanusch bedrängt.

Christian Neuert (links) brach den Bann mit dem Führungstor in Dresden. Hier wird er von Steve Hanusch bedrängt. Foto: Robert Michael

Dresden/Weißwasser. An diesem für das deutsche Eishockey so historischen Freitag konnte das Sachsenderby in der DEL 2 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Lausitzer Füchsen einfach kein gewöhnliches werden.

Zumal es für beide Mannschaften vor diesem 48. Spieltag in der zweithöchsten deutschen Spielklasse noch um viel ging. Für die Gastgeber in der mit 4 412 Zuschauern ausverkauften Energieverbund-Arena um den immer noch möglichen Direkteinzug in die Play-offs, für das Team von Trainer Robert Hoffmann um die Qualifikation für die Pre-Play-offs, und damit auch um den sicheren Klassenerhalt. Ihrem Ziel etwas nähergekommen sind die Gäste, die sich in Dresden nach einer kämpferisch und taktisch starken Vorstellung mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) durchsetzten,

Ganz so schnell wie bei den Olympischen Spielen und bei den Eishockey-Helden der Nation, dem bereits sicheren Silbermedaillengewinner des DEB-Teams, tanzte der Puck natürlich nicht durch die jeweiligen Reihen. Die Anfangsnervosität jedenfalls hatten die gallig eingestellten Gäste schneller abgelegt. Nachdem Vincent Hessler einen eher noch zaghaften Versuch auf das Tor von Sebastian Stefaniszin abgegeben hatte (3.), schlug der zweite Versuch gleich im Eislöwen-Tor ein. Christian Neuert erzielte die Füchse-Führung direkt vor der Kurve der Gästefans (7.).

Davon durften sich die Hausherren gar nicht erst erholen, denn gleich 40 Sekunden später knallte ausgerechnet Ex-Eislöwe Feodor Boiarchinov einen mächtigen Schlagschuss von halbrechts aufs Dresdner Gehäuse. Dem zuletzt so überzeugenden Schlussmann Stefaniszin war durch seinen Teamkollegen Dominik Grafenthin die Sicht versperrt - 0:2 (7.). Hauptschiedsrichter Roland Aumüller entschied nach Videobeweis: der Treffer zählt. Danach gelang es den Lausitzern um ihren wiedergenesenen Kapitän André Mücke, den Aufbau der Eislöwen bereits in deren Drittel immer wieder effektiv zu stören und durch Puckgewinne selbst gefährlich zu bleiben. Die Hausherren um Trainer Franz Steer zeigten sich beeindruckt von der erbitterten und über das ganze Feld verteilten Gegenwehr. Bis auf einige Distanzschüsse durch Dominik Grafenthin (11.) und Harrison Reed (18./Außennetz) erspielten sich die Eislöwen im ersten Drittel keine zwingenden Torchancen. Auch nicht, als Jimi Santala 1:34 Minuten vor der Drittelsirene zu einer Zweitminutenstrafe in die Box musste. Die Versuche von Reed, René Kramer und Grafenthin wurden alle eine sichere Beute von Maximilian Franzreb.

Im zweiten Drittel legten die Lausitzer Füchse gegen immer fahriger agierende Gastgeber sogar noch nach. In Überzahl traf Marius Schmidt (23.) und knapp zehn Minuten später erzielte David Kuchejda (35.) die Vorentscheidung. Eine mögliche Aufholjagd verhinderte einmal mehr der abgeklärte Franzreb, als er den Versuch von Marius Garten aus Nahdistanz entschärfte (39.). Da hatten die Füchse-Anhänger schon längst ihre Siegeszeilen angestimmt: „Ihr seid ein Punktelieferant“, schallte es aus dem Weißwasser-Block. Die Fans der Heimtruppe verabschiedeten ihre Lieblinge mit einem Pfeifkonzert in die zweite Pause.

Bei dieser Demütigung wollten es die Füchse-Profis offenbar nicht belassen, die störten ihren genervten Kontrahenten, wo es nur ging, blieben dabei selbst kreuzgefährlich. Eine schöne Kombination schloss Jeff Hayes zum 5:0 (47.) aus Gästesicht. Anschließend musste allerdings Ryan Warttig nach einem unglücklichen Zusammenprall mit einem Dresdner per Trage vom Eis transportiert werden. Möglich, dass der Stürmer nach der heftigen Kollision zumindest am Sonntag beim Heimspiel gegen Bayreuth (13.) fehlen wird. Das war freilich der einzige Wermutstropfen für die Weißwasseraner Füchse an diesem denkwürdigen Freitagabend.

Was der glanzvolle Auftritt der Füchse in Dresden letztlich wert ist, entscheidet sich möglicherweise gar nicht auf dem Eis. Die Partie zwischen den direkt vor Weißwasser platzierten Eispiraten aus Crimmitschau (65 Pkt./10.) und Spitzenreiter Bietigheim Steelers musste abgesagt werden. Offiziell heißt es, dass es „logistische Probleme bei der Anreise der Gastmannschaft“ gegeben habe, verkündete Crimmitschau. Ob es eine Neuansetzung oder eine Spielwertung gibt, soll Anfang der nächsten Woche entschieden werden.

zur Startseite