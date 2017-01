An Spaß kaum zu überbieten Schiebock ist Gastgeber für einen herausragenden Abend in der Faschingszeit. 30 Vereine wollen zum Lachen bringen.

Das Beste von dem, was der Karneval in der Oberlausitz, im Raum Dresden oder in Berlin und Marienberg zu bieten hat, ist nächste Woche im Kulturhaus zu erleben. Rund 30 Vereine haben sich zur 25. Prunksitzung angemeldet, die der Bischofswerdaer Karnevalclub ausrichtet. Nicht alle, aber viele können dort Ausschnitte aus ihren Show- oder Funkentänzen, aus Programmen und Büttenreden auf die Bühne bringen. Das Programm stellt der BKC zusammen. Eine bunte Vielfalt soll es werden, sagen Mario Kretschmer und Uwe Barkow. Der Gastgeber wird den Abend mit einem Showtanz eröffnen, sagte Hartmut Schaar, Urgestein beim Karneval in Bischofswerda und der Region. Die Feinabstimmung laufe nächste Woche. Wegen des großen Interesses sollen der große Saal und weitere Räumlichkeiten im Kulturhaus genutzt werden. Die Prunksitzung beginnt am 14. Januar ab 18.30 Uhr. Karten für diese und die weiteren Veranstaltungen des BKC gibt es für acht Euro in der Regenbogenapotheke, Belmsdorfer Straße 26, sowie bei Colorado Fashion & Streetwear am Altmarkt 13. (SZ)

