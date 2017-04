An Naundorfer soll weitergebaut werden Im Stadtzentrum ist im November ein Baustopp verhängt worden. Der Dachstuhl war jedoch einsturzgefährdet, so der Bauherr.

November 2016: Am Gebäude Naundorfer Straße 6 wurde ein Baustopp verhängt, weil der Eigentümer den Dachstuhl teilweise abgebrochen hatte, und das ohne Genehmigung, so die Behörden. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

An der Naundorfer Straße 6 im Stadtzentrum soll demnächst weitergebaut werden. Das versicherte der Bauherr, die Industrie-Montage-Bau (IMB) Riesa, der SZ. Im November 2016 war hier ein Baustopp verhängt worden, weil der Eigentümer den Dachstuhl teilweise abgebrochen hatte, und das ohne Genehmigung, so die Behörden. „Das Dach war einsturzgefährdet“, rechtfertigt sich der Bauherr von der IMB, der namentlich nicht genannt werden möchte. Wie das Bauordnungsamt auf Nachfrage informiert, mussten geänderte Pläne und statische Berechnungen bzw. Nachweise vorgelegt werden. „Da dies bisher noch nicht vollständig erfolgt ist, gilt der Baustopp für die Arbeiten am Dach weiterhin“, so die Landkreisverwaltung.

Das bislang leerstehende Gebäude soll zum Wohnhaus mit Gewerbeeinheit im Erdgeschoss modernisiert werden. Es befindet sich im Sanierungsgebiet Innenstadt und muss sich aus dem Grund der Gestaltungssatzung Großenhains unterordnen. Nach SZ-Informationen besitzt die IMB das Gebäude seit drei Jahren. Der zuständige Planer sitzt in Radebeul.

