An Kreisstraßen wird auch im Winter gebaut In Kiebitz, Geringswalde und Böhrigen bleiben die Straßen weiter gesperrt. In Gleisberg kann ab 2018 gebaut werden.

© Symbolfoto: dpa

Endspurt in der Abteilung Straßen des Landratsamtes: Insgesamt fünf Vorhaben werden derzeit beziehungsweise noch bis Ende des Jahres abgeschlossen. „Unser Ziel ist es stets, bei Projekten eine Sperrung über den Winter zu verhindern“, betont Claudia Richter, Fachbereichsleiterin im Landratsamt. Im Bereich Döbeln jedoch kann dieses Ziel 2017 nicht umgesetzt werden. So bleibt unter anderem die K 8296 am Ortseingang von Böhrigen auch im Winter halbseitig gesperrt.

Erneuert wird dort die Straßenentwässerung. „Unser Ziel war es eigentlich, bis Ende 2017 damit fertig zu sein, aber das werden wir nicht schaffen“, so Richter. Verzögerungen gebe es, weil beim Öffnen der Straße festgestellt worden sei, dass Wasser- und Abwasserleitungen an anderen Stellen verlegt waren, als auf den Plänen zu erkennen. Statt einer halbseitigen Sperrung sei daher auch eine Vollsperrung notwendig gewesen. Richter hofft nun, dass die Baustelle bis Ende Februar 2018 abgeschlossen werden kann.

Erst im Herbst begonnen worden ist mit dem Bau der K 7247 in Kiebitz. Die mit dem Bau einhergehende Vollsperrung bleibe auch über den Winter, sagt Claudia Richter. Es gebe keine Pause. Derzeit sei der Kanalbau in vollem Gange. Solange es die Witterung zulasse, werde weitergebaut. Das Thema Winterdienst sei mit der Kommune abgesprochen, ebenso gebe es Regelungen für die Zufahrt der Anwohner.

Ebenfalls im Herbst hat der Ausbau der Langenauer Straße in Geringswalde begonnen. Hier werde es ebenfalls keine Pause geben, die Vollsperrung bleibe bestehen. „Der Kanalbau lässt sich auch gut im Winter machen“, so Richter. Der Ausbau werde voraussichtlich bis 2019 dauern.

Besser als gedacht läuft bisher der Bau der Kriebsteiner Straße in Kriebstein (DA berichtete). Auch diese bleibt zwischen Burg und Talsperre über den Winter gesperrt. „Der Aufwand, die Umleitung für eine Winterpause abzubauen, ist zu groß. Deshalb bleibt die Vollsperrung. Wir arbeiten dort lieber zügig weiter“, informiert Richter. Voraussichtlich Ende April 2018 soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im kommenden März geht es mit dem Ausbau des Knotens am Parkplatz der Talsperre weiter.

Ausgeschrieben ist zurzeit eine Maßnahme in Gleisberg. In dem Ort soll eine Brücke entlang der K 7597 neu gebaut werden. Claudia Richter hofft, dass mit dem Vorhaben im März 2018 begonnen werden kann. (DA/mf)

