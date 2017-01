An Heiligabend geboren Drei Wochen früher als geplant, will Baby Findus direkt am 24. Dezember seine Eltern überraschen.

Katja Hanke-Ebermann und Markus Ebermann haben mit der Geburt ihres Babys das schönste Weihnachtsgeschenk. © Rafael Sampedro

Der kleine Findus hat es geschafft. Er ist das erste Weihnachtskind, dass nur wenige Tage nach seiner Geburt sich persönlich mit seinen Eltern für unsere Babyseite in der Zittauer Lokalredaktion vorstellte. Findus Werner Wilhelm Ebermann heißt der kleine Matz ganz korrekt. Und der Zittauer ist an Heiligabend im Klinikum Oberlausitzer Bergland in Ebersbach zur Welt gekommen.

2790 Gramm wog Findus am 24. Dezember und 50 Zentimeter ist er groß gewesen. Für seine Eltern Katja Hanke-Ebermann und Markus Ebermann ist es das schönste Weihnachtsgeschenk gewesen. Es ist das erste Kind für die Zittauer. „Wir haben lange darauf gewartet“, sagt die stolze Mama. Und dabei hat Findus sie gleich doppelt überrascht. Denn sein eigentlicher Geburtstermin ist der 12. Januar 2017 gewesen. „Wir waren gerade mit dem Weihnachtsbaumschmücken fertig, da ist es plötzlich losgegangen“, erzählt Katja Hanke-Ebermann. Voller Vorfreude fahren sie am 23. Dezember – also drei Wochen früher als geplant – ins Krankenhaus.

„Die Ärzte tippten für den nächsten Tag auf 21 Uhr als Geburtstermin und um 21.49 Uhr ist Findus an Heiligabend zur Welt gekommen. Alles hat gut geklappt und Mutter und Kind sind wohlauf. Findus bleibt am 24. Dezember das einzige Weihnachtsbaby, das im Klinikum in Ebersbach und in Zittau zur Welt kommt. Am 26. Dezember ist dann in Ebersbach noch eine Paulina geboren worden.

Bis zur Geburt von Findus haben seine Eltern auch gedacht, dass er ein Mädchen wird. „Er hat sich uns bei den Ultraschallbildern nie zeigen wollen“, erzählt seine Mutti. Und, so wie Verwandte und Freunde die Anzeichen der Schwangerschaft deuteten, meinten die meisten von ihnen – das wird ein Mädchen. Findus muss deswegen aber nicht in Mädchensachen im Kinderwagen liegen. Seine Eltern haben zum Glück seine Strampler, Jäckchen, Mützen und Schuhe neutral gekauft. Aber weil sich seine Eltern gedanklich auf ein Mädchen eingestellt hatten, blieb Findus 24 Stunden lang ohne Namen. „Der Mädchenname stand für uns fest. Aber mit einem Jungennamen hatten wir uns nicht so ernsthaft beschäftigt“, schildern die Eltern. Findus ist dann der Favorit von Markus Ebermann gewesen. Und Werner heißt das Baby nach seinem Opa und Wilhelm nach dem Uropa.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die jungen Eltern dann mit ihrem Baby von der Neugeborenenstation nach Hause gefahren. Dann ging es los mit den Verwandtschaftsbesuchen. Schließlich wollen Findus alle kennenlernen. Und einige in der Verwandtschaft und auch Freunde haben sie damit überrascht, weil sie noch im Glauben waren, dass er erst 2017 kommt. Jetzt muss sich der stolze Papa nur noch beeilen, dass das Kinderzimmer für Findus fertig wird. Aber das macht er gern.

zur Startseite