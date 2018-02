An Gleisschleife Hellerau wird weitergebaut

Einige Hellerauer wundern sich über den Zustand eines Waldstücks an der Königsbrücker Straße. Auf Höhe der Haltestelle Infineon Süd, wo die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) eine neue Gleisschleife gebaut haben, sind die Wege versperrt und beschädigt. Doch DVB-Sprecher Falk Lösch kann Entwarnung geben: „Die Arbeiten am Abzweig nach Hellerau sind noch nicht beendet. Alle Waldwege, die als Bauzufahrten benötigt wurden, werden nach Fertigstellung wieder als solche hergerichtet.“ Lediglich die Überfahrten zur Gleisschleife blieben als Havariezufahrten asphaltiert. Im Frühjahr sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Dann soll an der Haltestelle auch noch ein Pavillon als Unterstand für die Fahrgäste entstehen. Dort werden zudem acht Bäume gepflanzt. Mit der neuen Gleisschleife sorgen die DVB dafür, dass die Bahnen der Linien 7 und 8 auf der Königsbrücker Straße schneller vorankommen. Die Linie 7 ist Dresdens meistgenutzte. (SZ/sh)

zur Startseite