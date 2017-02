An Flüssen fallen die nächsten Bäume Kurz vor dem Frühling lässt die Landestalsperrenverwaltung im Landkreis noch einmal die Motorsägen aufheulen.

© Symbolfoto: Marco Klinger

Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen fällt seit Montag an zwei Gewässern im Landkreis Meißen Bäume. Die Arbeiten finden am Ketzerbach entlang der Straße zwischen Prositz und Wachtnitz (Stadt Lommatzsch) und an der Großen Röder unterhalb der Kläranlage Radeburg statt.

Nach Angaben der Behörde werden ausschließlich Hybridpappeln gefällt, von denen eine Gefahr ausgeht: Sie drohen entweder umzubrechen oder Äste abzuwerfen. Am Ketzerbach handelt es sich demnach um 20 Bäume, für die neue Exemplare nachgepflanzt werden. An der Großen Röder sind zehn Pappeln betroffen.

Die Pappeln stehen auf Grundstücken der Landestalsperrenverwaltung. Mit der Fällung komme man der Pflicht zur Verkehrssicherung nach. Die Maßnahmen seien im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden.

Zuletzt hatten Fällarbeiten der Landestalsperrenverwaltung an der Kleinen Röder in Koselitz für Aufregung gesorgt. Wenige Wochen zuvor fielen bereits zahlreiche Bäume an der Geißlitz bei Nauwalde und bei Pulsen. (SZ)

