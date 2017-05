Aus dem Gerichtssaal An einem Wochenende 15-mal Crystal genommen? Eine Meißnerin soll an eine Minderjährige Drogen abgegeben haben. Ihr droht eine lange Haftstraße.

Zusammenbruch nach exzessivem Crystal-Konsum: 15-mal will eine junge Frau an einem Wochenende die Droge genommen haben. Diejenige, die ihr das Zeug gegeben haben soll, sitzt nun vor Gericht. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

„Ich wusste nicht, was Crystal ist. Durch sie habe ich es erst kennengelernt. Ich hatte keine Ahnung, was sie mir gab. Sie sagte mir, das würde mir guttun. Wir haben das Pulver durch die Nase gezogen.“ Die 20-jährige Zeugin belastet die Angeklagte schwer. Mindestens siebenmal habe die ihr das Teufelszeug gegeben. An einem Wochenende so viel, dass sie zusammenbrach, der Notarzt gerufen wurde, sie zwei Tage im Krankenhaus war. 15-mal in drei Tagen soll die Zeugin Crystal genommen haben. Auch später, als die junge Frau nicht mehr minderjährig war, soll ihr die Angeklagte Crystal gegeben haben. Insgesamt 27 Fälle listet die Staatsanwältin auf. Tatort sei die Wohnung des Freundes der Angeklagten gewesen. Das kann gar nicht sein, behauptet die 24-jährige Meißnerin. In der fraglichen Zeit habe sie dort gar nicht gewohnt. Weil ihr Freund, dem die Wohnung gehörte, im Gefängnis war und sie sich allein gefürchtet habe, habe sie bei einer Freundin gewohnt. Zeitweise habe sie auch auf einem Campingplatz gelebt.

Tatsächlich bestätigt die Justizvollzugsanstalt Dresden, dass der Freund der Angeklagten in der fraglichen Zeit im Gefängnis war. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Frau deshalb nicht in der Wohnung lebte. „Wir haben dort zusammen gewohnt, nachdem ich bei meiner Mutter rausgeflogen bin“, sagt die Zeugin. Als Gegenleistung habe sie die Wohnung putzen und Drogen abpacken müssen. Auch hätte sie Drogen verkaufen sollen. Die Zeugin ist nicht ganz ohne. Sagt jedenfalls eine Polizistin, die sie vernommen hat. Die junge Frau habe Probleme mit Daten und Zeiträumen. „Das ist dem extremen Drogenkonsum geschuldet.“

Seit ihre Tochter die Angeklagte kennengelernt hatte, sei sie ständig von Zuhause abgehauen, sagt die Mutter der Zeugin. „Sie war ständig neben der Spur.“ In der Wohnung der Angeklagten habe es verheerend ausgesehen. Die Frau habe Hunde, Ratten und Hasen in der Wohnung gehalten. „Es war eine Katastrophe.“ Auch ihre jüngere Tochter habe Drogen von der Angeklagten bekommen. Die habe sie ihr in die Cola gemischt.

Die meisten Zeugen sind unglaubwürdig. Einer, der mit der Angeklagten und der jungen Frau, die die Drogen bekommen haben soll, gemeinsam in der Ein-Raum-Wohnung einige Wochen gelebt hatte, will nichts mitgekriegt haben. „Ich habe geschlafen oder Musik gehört“, sagt er. Andere wollen oder können sich nicht erinnern. Manche müssen auch nichts sagen, weil die Zeugin kurz vor ihrem Zusammenbruch noch einen Zettel geschrieben hatte, den sie den Rettungssanitätern gab. Darauf standen Namen von Leuten, von denen sie Drogen bekommen haben soll. Gegen diese wird nun auch ermittelt.

Doch das Gericht hat deutliche Zweifel an den Aussagen der jungen Frau. Dass sie Drogen genommen habe, sei sicher, aber ob sie diese von der Angeklagten erhalten habe, sei nicht so sicher nachzuweisen, dass man sie verurteilen könne, stellt der Staatsanwalt fest und fordert Freispruch. Die Verteidigerin weist noch darauf hin, es sei völlig unrealistisch, dass die junge Frau von ihrer Mandantin über einen solch langen Zeitraum kostenlos Drogen erhalten habe. Und so spricht das Schöffengericht die Meißnerin frei.

zur Startseite