An die Wunschzettel, fertig, los! Optiker Mathias Lange will Heimkindern in Neustadt und Sebnitz Weihnachtswünsche erfüllen. Dafür braucht er Hilfe.

Katrin Lange vom Optiker-Geschäft Pro-Optik am Neustädter Markt hat noch einige Wunschzettel am Weihnachtsbaum parat. Diese stammen von den Kindern aus den Kinderheimen in Sebnitz und Neustadt. Wer möchte, kann sich einen Wunschzettel vom Baum pflücken und dann natürlich auch ein Geschenk einpacken. © Dirk Zschiedrich

Der Christbaum steht schon. Hübsch dekoriert sorgt er im Pro-Optik-Geschäft von Mathias Lange in Neustadt für Weihnachtsstimmung. Doch ein typischer Weihnachtsbaum ist das nicht. Eine Lichtergirlande, Kugeln und Sterne hängen zwar an den Zweigen. Doch etwas ist anders. Es sind die selbst gemachten Wunschzettel, die diese Tanne so besonders machen. Die Zettelchen stammen von knapp 50 Heimkindern aus Neustadt und Sebnitz. Sie haben ihre Herzenswünsche seit dieser Woche im Optikerladen von Mathias und Katrin Lange am Neustädter Markt ausgehängt. Auf einem Zettel ist beispielsweise zu lesen, dass sich Thor eine Bass-Box wünscht. „Die Kinder haben sich wieder sehr viel Mühe gegeben und viel gebastelt“, sagt Mathias Lange. Zusammen mit seiner Frau hat er sich auch in diesem Jahr entschieden, Kindern des Awo-Kinder- und Jugendhauses in Neustadt und der DRK-Kinder- und Jugendwohngemeinschaft in Sebnitz zu Weihnachten eine Überraschung zu bereiten. Es ist die inzwischen fünfte Hilfsaktion dieser Art, die das Unternehmerpaar organisiert.

Große und kleine Wünsche







Um die Kinder glücklich zu machen, braucht Familie Lange nun aber Hilfe. Sie sucht nach großzügigen Unterstützern, die die knapp 50 Wünsche der Heimkinder erfüllen. Wer welches Kind beschert, das können sich die Sponsoren dabei selbst aussuchen. Sie können sich die Wunschzettel vom Tannenbäumchen pflücken.

Sammelbox nicht mehr leer

Seit dem Start der Aktion an diesem Dienstag sind bereits etliche Wunschzettel vergeben worden. Mathias Lange hofft, dass sich für jeden Wunsch ein Pate findet. Das hätten die Heimkinder verdient.

In den vergangenen vier Jahren hingen die Zettel zumindest nicht lange in seinem Optik-Geschäft. Innerhalb von wenigen Tagen waren sie komplett vergriffen. Sollte die Resonanz auch dieses Jahr so groß sein, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, um die Kinder zu überraschen.

In seinem Laden hat Mathias Lange wieder eine Spendenbox aufgestellt. Das Geld, das darin gesammelt wird, wird später auf beide Kinderheime aufgeteilt.

In der Spendenbox hat sich übrigens schon vor dem Start der Hilfsaktion ein stattliches Sümmchen angesammelt. Das ist ehemaligen Absolventen des Sebnitzer Goethe-Gymnasiums zu verdanken. Die haben in diesem Jahr ihr 20-jähriges Abijubiläum gefeiert. Um das gemeinsame Wiedersehen zu organisieren, wurde im Vorfeld unter den Klassenkameraden Geld gesammelt. Von der Summe wurde jedoch nur ein Teil gebraucht. Rund 200 Euro waren am Ende übrig. Die Hauptorganisatorin des Klassentreffens wollte das Geld nicht einfach zurück an ihre Schulfreunde geben. Es sollte einem guten Zweck zugeführt werden – der Wunschzettelaktion von Mathias und Katrin Lange. „Als bei mir das Telefon klingelte, war ich kurz sprachlos“, erinnert sich der Optiker. Am anderen Ende der Leitung war die Hauptorganisatorin des Klassentreffens. Deren Mutter ist Stammkundin im Optik-Laden. Sie hatte ihre Tochter auf die Idee gebracht.

Diese 200 Euro und weiteres Geld, das bis Mitte Dezember in der Spendenbox im Laden gesammelt wird, werde gerecht auf beide Kinderheime aufgeteilt, so Lange. Kurz vor Weihnachten sind die Bescherungen in den beiden Einrichtungen in Sebnitz und Neustadt geplant. Damit die Geschenke auch rechtzeitig übergeben werden können, sollten die Wünsche der Zettel bis spätestens 12. Dezember erfüllt sein. Bis dahin können alle Präsente von den Geschenkpaten im Laden abgegeben werden.

zur Startseite