An die Töpfe, fertig, los! Die Viertklässler der Neustädter Mißbach-Grundschule haben mit einem Profi gekocht – und dabei viel über Manieren gelernt.

Kleine Köche ganz groß: An der Julius-Mißbach-Grundschule bereitete Eventkoch Michael Dubois mit Lily und den anderen Viertklässlern Gemüsespieße zu. © Dirk Zschiedrich

Die Kochmütze sitzt, die Schürze ist auch umgebunden: Damit sind die Viertklässler der Julius-Mißbach-Grundschule in Neustadt bestens gerüstet. Denn heute geht es nicht zum Deutsch- oder Matheunterricht. Die Jungen und Mädchen sind diese Woche in eine völlig andere Rolle geschlüpft. Sie durften zusammen mit einem Eventkoch an den Herd. „Cook and School“ heißt das Projekt, das von der Großküche Sodexo angeboten wird. Und das war jetzt an der Neustädter Grundschule zu Gast.

Bevor die Schüler schnippeln, kochen und später auch gemeinsam essen konnten, musste eine mobile Küche aufgebaut werden. Die brachte Eventkoch Michael Dubois mit. Dann ging es los. Gemeinsam wurden Gurken, Paprika und anderes Gemüse in handliche Stücke geschnitten. Die bunten Appetithappen fädelten die Viertklässler anschließend auf Holzstäbe – fertig waren die Gemüsespieße.

Am Herd kredenzten die Grundschüler dann das Lieblingsgericht wohl aller Kinder: Nudeln mit Tomatensoße. Bevor das auf den Teller kam, wurde gekostet, gewürzt, verfeinert, immer wieder probiert. So lange, bis alle mit der Rezeptur zufrieden waren. Dann wurde angerichtet, serviert und gemeinsam zu Mittag gegessen.

Teil des Schulprojektes war jedoch nicht nur das reine Kochen. Die Schüler lernten von dem Profikoch auch jede Menge über Lebensmittel, deren Zubereitung und eine ausgewogene Ernährung. Weitere große Themen waren die Tischkultur und Manieren. Damit beschäftigten sich die Grundschüler schon vor dem Besuch des Eventkochs. Zwei Wochen lang informierten sie sich im Rahmen des Projektes „Benimm ist in“ mit Knigge-Fragen. Fächerübergreifend wurde das richtige Benehmen – auch bei Tisch – behandelt. „Sie lernten dabei zum Beispiel, von welcher Seite ein Teller serviert wird“, erklärt Schulleiterin Steffi Milantzkis. Oder aber, wann man denn am Tisch einen „Guten Appetit“ wünscht, wohin die Serviette kommt und wann man eigentlich anfangen darf zu essen. Bei kalten Gerichten wird beispielsweise grundsätzlich gewartet, bis alle Gäste am Tisch versorgt sind. Die Serviette wird während des Essens auf den Schoß gelegt. Wer kurz seinen Platz verlassen muss, der legt sie locker gefaltet links oder rechts neben das Gedeck. Wer fertig ist mit Essen, der legt das Besteck zudem parallel nebeneinander auf den Teller. Einige Details waren nicht nur für die Kinder neu gewesen, auch die Lehrer hätten noch dazu gelernt.

