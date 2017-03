„An die Räuber kann man sich sehr gut erinnern“ Rosmarie Zschoke war 25 Jahre lang Chefin in der heutigen Kita Kinderland. Dabei hatte sie ursprünglich etwas ganz anderes gelernt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Das Kindertagesstätten-Konzept war Rosi Zschokes „letztes Werk“ als Kita-Leiterin. Ein Exemplar bewahrt sie immer noch auf. © Sebastian Schultz Das Kindertagesstätten-Konzept war Rosi Zschokes „letztes Werk“ als Kita-Leiterin. Ein Exemplar bewahrt sie immer noch auf.

So sieht das „Kinderland“ heute aus. Die Einrichtung wird in diesem Jahr 50.

Rosmarie Zschoke (hinten, 4.v.l.) mit ihren Kolleginnen.

Rosi Zschoke führt einen Umzug der Kinder durch Weida an.

Zum Kaffeeklatsch kam Rosmarie Zschoke am Mittwoch mit 20 Kolleginnen an ihre frühere Arbeitsstätte. Fast 25 Jahre lang hat sie die heutige Kita Kinderland geleitet. Dass sie kurz vor dem 50. Geburtstag der Einrichtung vorbeikommt, versteht sich da wohl von selbst. Und auch, dass sie noch weitere Kolleginnen animiert, mitzukommen. „Zu vielen von ihnen habe ich immer noch regelmäßig Kontakt“, erzählt die 78-Jährige.

Dass sie einmal ein Vierteljahrhundert im Kindergarten verbringen würde, das hätte sich die junge Rosi Zschoke wohl nicht ausgemalt. Denn gelernt hatte sie zunächst etwas ganz anderes, wollte beim Herstellerverbund für Rundfunk- und Fernmeldetechnik (RFT) Fuß fassen. Erst später begann Rosi Zschoke als Vier-Stunden-Kraft in der Kombinierten Kindereinrichtung 2 zu arbeiten – der heutigen Kita Bärenfreunde. In den vier Stunden zwischen Mittagessen und Kaffeezeit kümmerte sich die Mittdreißigerin damals um die Kinder – und merkte bald: „Mir hat‘s gelegen und wahnsinnig Spaß gemacht.“ Also sattelte sie um, absolvierte dreieinhalb Jahre lang eine Ausbildung zur Kindergärtnerin – und wurde 1972 als neue Leiterin der Einrichtung an der Geraer Straße eingestellt. Das heutige „Kinderland“ trug damals noch den schmucklosen Namen „Kombinierte Kindereinrichtung 1“. Vier Kindergartengruppen gab es damals, auf etwa 30 Kinder kamen statistisch anderthalb Erzieherinnen. „Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben“, sagt Rosi Zschoke und lacht. Zum Vergleich: Heute hat die Kita Kinderland 14 Erzieherinnen und 144 Plätze.

Verpflegung für unter 1 Mark

Schlecht sei aber längst nicht alles gewesen – im Gegenteil. Lediglich die sozialistischen Feiertage habe man erwähnen und mitgestalten müssen, „und das wurde auch kontrolliert“. Auf den sogenannten Bildungs- und Erziehungsplan hält Zschoke dagegen noch heute große Stücke. „Ich fand die Idee nicht schlecht, dass neben dem Spielen auch mal alle zusammen am Tisch gesessen und das Gleiche gemacht haben. Das war schon eine gute Sache!“ Ein bisschen mehr Struktur, das würde der heutigen Kindererziehung auch gut zu Gesicht stehen, findet Zschoke – schon alleine, um die Kinder auf die Schule vorzubereiten. „Ich glaube, da kommen wir auch so langsam wieder hin.“

Davon abgesehen dürften sich manche Eltern die Kinderbetreuung der DDR-Zeit auch aus finanziellen Gründen zurückwünschen. Der Kita-Platz war kostenlos, lediglich für das Essen musste bezahlt werden. „Das Mittagessen kam 50 Pfennige“, erinnert sich Rosi Zschoke. „Später gab es Vollverpflegung, die Eltern zahlten dann 95 Pfennige.“ Gekocht wurde in der Kita. Das blieb auch nach dem Mauerfall noch eine ganze Weile so – selbst wenn sich sonst vieles änderte. Allen voran der Name. „Über den neuen Namen haben wir nach der Wende abgestimmt.“ Nicht die einzige Neuheit, die das Kollegium in den 90ern mitgestalten konnte. Ein Exemplar des Konzeptes für die Kita bewahrt Rosi Zschoke immer noch auf. Und nach der Wende gründete die Kita-Chefin auch einen Verein – auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Köhler. „Wir hatten damit den Vorteil, dass wir Sponsoren für Feste und Feiern suchen konnten.“ Außerdem habe sich der Kindergarten damit zum Beispiel auch einen Hausmeister leisten können. Und einen ganz besonderen Luxus: „Einen Snoezelraum zum Entspannen“, sagt Rosi Zschoke. „Das war mein letztes Werk.“ Die kleine Musikanlage, die sie damals dafür besorgt hat, gebe es immer noch. – Zum 30. Jubiläum der Kindereinrichtung war Zschoke schon keine Chefin mehr. „Ich bin schon traurig gewesen, weil ich noch gerne bis zur 30-Jahr-Feier gearbeitet hätte.“ Stattdessen musste sie zum 1. Januar 1997 frühzeitig in Rente gehen. „In dieser Zeit sind sehr, sehr viele Kolleginnen gekündigt worden, weil zu wenig Kinder da waren.“

An die Zeit im heutigen „Kinderland“ erinnert sie sich gerne zurück – und wird auch oft daran erinnert. Viele Eltern und Kindergartenkinder von früher erkennen Rosi Zschoke auch heute noch wieder. Sie kennen sie allerdings unter einem anderen Namen: „Damals war ich noch Frau Feldmann“, erzählt sie und schmunzelt. Umgedreht erinnert sich die frühere Kindergartenchefin auch noch an so manches Gesicht. Und je frecher, desto besser ist ihr Gedächtnis, sagt sie. „An die Räuber kann man sich sehr gut erinnern, bei den Ruhigen ist es ein bisschen schwieriger.“

Auch am Sonnabend wird Rosi Zschoke vermutlich das eine oder andere Gesicht wiedererkennen: Zum Tag der offenen Tür, den die Kita anlässlich des 50-jährigen Bestehens feiert, wird sie auf jeden Fall anwesend sein – und sicher die eine oder andere Anekdote erzählen können.

Am Sonnabend, 18. März, findet in der Kita „Kinderland“ von 10 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Eingeladen sind ehemalige und aktuelle „Kinderländer“ sowie alle anderen Interessierten.

zur Startseite