An die Mäuse fertig, los Das Innenstadtspiel wächst. Einige Paten sind gefunden. Jetzt müssen noch die Gäste kommen.

Überall in der Stadt finden sich Mäuse. Diese finden sich neben der Badestube am Stolpener Marktplatz. © Daniel Schäfer

Mäuse können die Nation spalten. Die einen finden sie schrecklich, andere finden sie niedlich. Auf Letztere müssen sich Stolpen-Besucher gefasst nachen. „Findet mit Geist und Maus Stolpener Geschichten heraus“, heißt das Stadtspiel. Ziel ist es, dass die Besucher von Stolpen mit einem Stadtplan und später auch mit einer App durch die Stadt laufen und diese erkunden. Dabei werden ihnen süße Mäuse helfen. Die verstecken sich an den Hauseingängen, an Brunnen oder in den Fenstern. Jede Maus hat einen Namen, so heißt zum Beispiel die auf der Burg Stolpen Kornkammer-Bernd oder die an der Badestube am Markt Bade-Maus Barbara. Noch ist das Stadtspiel nicht ganz fertig.

Aber Citymanagerin Simone Schöne kann schon einige Mauspaten in der Mäusefamilie begrüßen. Sie betreut im Auftrag der Stadtentwicklungsgesellschaft Dresden das Projekt. Über 20 Mauspaten hat sie bereits gefunden. Diese sind bereits im Stadtgebiet verstreut. Sie sind gleich mehrmals auf dem Marktplatz vertreten und auch reichlich in der Dresdner Straße. Sie haben so klangvolle Namen wie Maler-Maus Glaus, Apotheken-Maus Happy Hüpi, Käse-Maus Alma Gorgonzola, Schuhmachermaus Gestiefelter Rolando, Freddy und Fipps, Franz Friedhelm Blitz und ähnliche. Jetzt sollen noch weitere Mauspaten gesucht werden, um das Stadtspiel noch weiter zu entwickeln. Citymanagerin Simone Schöne dankt allen, die bis jetzt an dem Projekt mitgewirkt haben. Allerdings ist das Stadtspiel noch nicht ganz abgeschlossen. Doch schon jetzt scheint klar, dass nicht alles umgesetzt werden kann. Insgesamt 70 000 Euro sind für das Mäusespiel veranschlagt, inklusive Präsentation und Einbeziehung der digitalen Medien wie die App sowie auch die Einbeziehung des Rundweges.

Auf Eis gelegt wurde erst einmal die Gestaltung der Website wie auch der Facebook-Auftritt. Die App soll auf jeden Fall noch kommen.

zur Startseite