An der Walke wird gebaut Die Sanierung des Beckenrandes geht damit nach Jahren zu Ende.

Die marode Beckenumrandung im Walkmühlenbad wird schrittweise saniert. Nun folgt der letzte Bauabschnitt. © Matthias Schumann

Die gute Konjunktur auf dem Bau lässt die Preise steigen. Das mussten jetzt auch wieder die Stadträte in Pulsnitz feststellen. Dort soll am Walkmühlenbad der vierte und letzte Bauabschnitt im Außenbereich um die Wasserfläche beginnen. Die marode Beckenumrandung wird schon seit mehreren Jahren saniert. Das Konjunkturpaket drei macht es möglich, dass die Stadt die Bauarbeiten nun an der Stirnseite fortsetzen kann. Bei 152 000 Euro lagen die Schätzungen für die Baukosten. Die Preisspanne der Angebote lag aber zwischen 171 300 und 221 000 Euro.

Die Stadt entschied sich für den günstigsten Anbieter, eine Firma aus Goldbach. Der Vorteil: Die Firma hatte schon den zurückliegenden Abschnitt in ihrer Regie und weiß damit genau, worauf sie aufbaut. Die Stadt will künftig das Ausschreibungsverfahren verändern, um günstigere Preise zu erzielen und die Stadtkasse zu entlasten. (SZ/ha)

