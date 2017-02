An der Trebnitz werden Schäden beseitigt

Im Trebnitzgrund werden die Schäden vom Hochwasser 2013 beseitigt. Der Glashütter Stadtrat hat damit die Firma RP Bau GmbH aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach beauftragt. Von neun Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, hatte dieses Unternehmen mit 87 400 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Die Firma soll verschiedene Schäden am Bach und am parallel verlaufenden Wanderweg beseitigen. Geplant sind das Ausbaggern von Ablagerungen, das Sichern von Böschungen entlang des Wanderweges und das Sichern von Brückenfundamenten. Zudem soll ein Holzsteg repariert sowie eine Furt wiederhergestellt werden. Bei Letzterer soll die Sohle befestigt werden. An der Einmündung in die Müglitz sollen außerdem zwei Böschungen in Ordnung gebracht werden. Um die Arbeiten ausführen zu können, müssen bis Ende Februar noch einige Bäume gefällt werden.

Die Maßnahme soll Ende Juni abgeschlossen werden. (SZ/mb)

