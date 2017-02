An der Spree werden Bäume gefällt Pilzbefall sorgte für Gefahr – seit Donnerstag wird gehandelt.

© Symbolbild: Peter Kuner

13 große Bäume werden jetzt an der Spree in Schirgiswalde gefällt. Die Arbeiten haben am Donnerstag begonnen. „Damit wird am Flussufer oberhalb der Brücke Niedergasse eine Baumaßnahme zum Hochwasserschutz vorbereitet“, informiert Katrin Schöne, Pressesprecherin der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen. Außerdem sei ein Teil der Bäume durch Pilzbefall erkrankt und müsse aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Die Bäume werden von der Gewässermeisterei gefällt. Die Arbeiten sollen bis Ende dieses Monats abgeschlossen sein. Eine naturschutzrechtliche Erlaubnis für die Fällungen liegt vor, betont Katrin Schöne. Ersatzpflanzungen sind vorgesehen.

Die geplante Baumaßnahme zum Hochwasserschutz soll voraussichtlich Mitte Juli beginnen. Dabei werden die Ufermauern auf beiden Seiten der Spree auf einer Länge von 60 Metern abgerissen und durch Böschungen ersetzt. (SZ/ks)

