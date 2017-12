An der Schäferei wird 2018 gebaut Die Straße zwischen Abzweig nach Neustadt und dem Parkplatz Eiche in Hohnstein bekommt eine neue Deckschicht. Wann genau, ist noch unklar.

Zwischen Bushaltestelle Eiche und Abzweig nach Neustadt wird 2018 die Straße erneuert. © Steffen Unger

Hohnstein. Ursprünglich sollte schon in diesem Jahr die Straße zwischen der Bushaltestelle Eiche und der Schäferei in Hohnstein gebaut werden. Aufgrund weiterer Straßenbauprojekte, unter anderem in Lohsdorf, wurde dieses Vorhaben auf 2018 verschoben. Ein konkreter Termin für den Baubeginn stehe noch nicht fest, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Auf jeden Fall werde aber im kommenden Jahr gebaut. Das stehe bereits fest. Auch die einzelnen Abschnitte sind bereits geplant. So wird auf dem ersten Abschnitt zwischen dem Parkplatz Eiche und dem Rittergut am Ortsausgang von Hohnstein eine neue Deckschicht aufgezogen. In dieser Zeit kann noch die kurze Umleitungsstrecke am Sachsenberg vorbei genutzt werden. Komplizierter wird es im zweiten Bauabschnitt, der sicherlich auch länger dauern wird. Vom Rittergut bis zur Schäferei, also dem Abzweig nach Neustadt, erfolgt ein grundhafter Ausbau. Dann führt die Umleitung großräumig über den Abzweig Waitzdorf. Die Stadt will sich zudem den abgefrästen Asphalt sichern und den Weg vom Parkplatz Sebnitzer Straße bis hin zu Meschkes Gasthaus bauen. Auf dem Parkplatz liegen bereits einige Haufen abgefräster Asphalt. Mit diesem wolle die Stadt weitere Feldwege instandsetzen, sagt der Bürgermeister. (SZ/aw)

zur Startseite