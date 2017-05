An der S 36 wird wieder gebaut In Minkwitz sind die Schachtabdeckungen erneut ausgebessert worden. Das sorgt bei den Autofahrern für Unmut.

Im Leisniger Ortsteil Minkwitz ist am Mittwoch an einigen Schachtabdeckungen die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert worden. © Dietmar Thomas

Es handelt sich offenbar nur um eine kurze Zeitspanne, in der der Verkehr behindert wird. Im Leisniger Ortsteil Minkwitz ist am Mittwoch an einigen Schachtabdeckungen die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert worden. Damit sollen die Abdeckungen besser ans Straßenniveau angepasst werden. Die Autofahrer wurden mit dem Hinweisschild „Baustelle“ auf die Arbeiten hingewiesen, zudem ist die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer begrenzt. Nach Informationen, die dem Döbelner Anzeiger vorliegen, sollen die Bauarbeiten am Mittwoch abgeschlossen werden. Die Beräumung der Baustelle erfolgt aber erst am Donnerstag.

Bereits im vergangenen Jahr war die Asphaltschicht um die Gullydeckel ausgebessert worden. Doch gebessert hatte sich dadurch nichts. Nun hoffen die Autofahrer und Anlieger, dass das „Poltern“ beim Befahren der Straße aufhört.

