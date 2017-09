An der roten Ampel: St. Pauli-Fußballer angegriffen Schäbiger Überfall von Dynamos auf den Hamburger Spielerbus. Einer fängt an, andere machen mit – auch die Angeklagten?

© Fabian Schröder

Mit einer roten Ampel am Straßburger Platz nahm das Unheil seinen Lauf. Kurz nachdem der Bus mit den Spielern vom FC St. Pauli am Dynamo-Stadion gestartet war, musste der Fahrer gleich wieder halten. Der Bus stand noch nicht lange, da griffen ihn sogenannte Fans an, die vor Ackie‘s Sportsbar gerade ihre frische 2:1-Niederlage begossen. Erst soll einer die Spieler von Hamburger Kiez als „Wessi-Fotzen“ beschimpft haben, dann flog die erste Flasche aus der Menge. Dutzende weitere Wurfgeschosse folgten, ehe der Fahrer seinen Reisebus aus der Gefahrenzone brachte.

Dieser Angriff ereignete sich am Sonntag, 23. Februar 2014, um 16.45 Uhr. Einer fängt an – und dann finden sich genügend Irre, die mitmachen. Auch das beschreibt das Problem mit den Problemfans, ein weiteres ist wohl der Alkohol. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Doch die 25 Spieler und Betreuer werden den Angriff so schnell nicht vergessen. Zwei Scheiben gingen zu Bruch, der Bus zerkratzt. Der Schaden beträgt 7 247 Euro. Das sagte Staatsanwalt Peter Franke im Amtsgericht Dresden. Dort müssen sich seit Montag zwei Angeklagte wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruchs verantworten. Die 30 und 43 Jahre alten Männer sollen Flaschen auf den Bus geworfen haben.

Es sind die einzigen Verdächtigen, die nach diesem sinnlosen Übergriff von rund 50 Chaoten vor dreieinhalb Jahren ermittelt wurden. Einer geriet über einer DNA-Spur ins Visier, die sich auf einer von der Polizei nach dem Überfall gesicherten Bierflasche befand. Der andere wurde über eine Handy-Nachricht, die er selbst verfasst haben soll, bekannt. Vor Gericht haben beide keine Angaben gemacht. Richter Thomas Hassel musste zahlreiche Zeugen – Hamburger Businsassen und Dresdner Passanten – vernehmen. Darunter Torwarttrainer Mathias Hein aus Hamburg und Florian Kringe, damals Profi, heute Spielerberater. Beide konnten sich jedoch nicht an Einzelheiten erinnern. „Man hat geguckt, dass man in Deckung geht“, sagte Hain.

Zwei Dresdner Ärzte, die gerade vom Stadion kamen, sagten, sie hätten sich gewundert, dass der Spielerbus überhaupt über den Straßburger Platz fuhr. Diese Sicht ist nachvollziehbar. Angeblich hat St. Pauli eine angebotene Polizeieskorte abgelehnt – und ist am Stadion falsch abgebogen. Der Prozess wird fortgesetzt.

